El Mallorca visita a la revelación de la Liga, el Girona, tercer clasificado tras una racha impresionante de cuatro victorias en las cuatro últimas jornadas. El equipo de Aguirre, sin embargo, llega dispuesto a presentar batalla tras imponerse al Celta en Balaídos en su último partido. «Hay que jugar muy bien para ganarle al Mallorca», advirtió ayer en la previa Míchel Sánchez, entrenador gerundense. Pitará González Fuertes, uno de los árbitros que peor se le da a los rojillos, que se lo han encontrado en seis ocasiones y sólo pudieron ganar una de ellas.

“El Mallorca se ha reforzado muy bien. Es un equipo que se encuentra cómodo en fase defensiva. Toca hacer un partido de ritmo alto y presionar mucho en caso de pérdida de pelota. Es un equipo muy completo y que no sufre sin pelota. Tocará realizar un gran partido”, dijo ayer Míchel, que añadió que «espero un equipo al 100%, que ofrezca la mejor versión». «Si pensamos que será un partido fácil, perderemos seguro». «Si no damos el 100% no ganaremos ningún partido».

Por su parte Aguirre, que recupera a Copete pero no puede contar con Omar Mascarell, recordó sobre el Girona que «el año pasado ya hizo muy buenas cosas. Acabaron más o menos igual que nosotros pero no pudimos ganarlos ni aquí ni en su casa. Están jugando muy bien al fútbol, no es casualidad, vienen de marcar cuatro goles como visitantes y están en una dinámica excelente. Nosotros vamos con otro talante, muy reforzados mentalmente porque venimos de dos partidos aceptables en los que no hemos encajado gol».

Será la séptima vez en la que el Mallorca se tope con González Fuertes y los precedentes no son para tirar cohetes: cinco derrotas, un empate y una sola victoria aunque, eso sí, ésta llegó en el último partido que le pitó el árbitro asturiano, 3-1 ante el Getafe. Al Girona, en cambio, se le da de maravilla: de siete encuentros en los que les ha dirigido sólo han perdido uno, ante el Barcelona.

Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga, Yan Couto, David López, Daley Bling, Miguel, Eric García, Aleix García, Yangel Herrera, Tsygankov, Savio y Dovbyk.

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Nastasic, Valjent, Van der Heyden, Lato, Morlanes, Samú Costa, Dani Rodríguez, Sergi Darder y Muriqi.

Árbitros: González Fuertes (campo) y Del Cerro Grande (VAR).

Estadio: Montilivi (14.00 horas).