Gabriel Le Senne (Vox): «Simpatizaba con el Barça por Eto’o pero yo soy del Mallorca y luego del Madrid»

Gabriel le Senne se da a conocer en esta nueva entrega de la entrevista concedida a OKBALEARES. Aquí descubre si practica deporte, de qué euipo de fútbol e seguidor o si prefiere la sobrasada dulce a pìcante.

PREGUNTA.- Díganos, ya que estamos hablando de un posible o hipotético o potencial candidato, habrá que conocerlo, ¿no?. Díganos quién es Gabriel Le Senne. Se lo digo porque sé que no es fácil definirse, pero realmente falta conocimiento de usted más allá de aquellas críticas cuando lo nombraron presidente del Parlament a través de unos artículos de opinión que había. Claro que lo conocemos de eso ya.

RESPUESTA.- Bueno, es algo que me llama mucho la atención de la actividad política, en la que yo soy nuevo. Ahora en junio haremos tres años en este sector tan peculiar. Me ha llamado mucho la atención que desde que me nombraron para presidente del Parlament —que yo no me lo esperaba, me lo propuso el partido y lo hemos intentado hacer lo mejor posible— los medios se han lanzado a criticarme por los artículos. Buscaron en Internet, encontraron lo que encontraron y se lanzaron a tergiversar todo lo que yo había hecho o escrito ya desde el comienzo. Y luego con todo lo que he hecho ha sido así. Es decir, cuando he hecho cosas bien, las han silenciado los medios para que no se supiera mucho; cuando ha ocurrido algo reseñable, lo han presentado de la peor manera posible y no se han molestado en ningún momento por ver qué pensaba o cómo era. Eso no interesaba, simplemente por ir con Vox pues ya me han puesto la proa.

P.- ¿Entonces, cómo se define?

R.- ¿Cómo me defino? Pues yo soy de Palma, nacido aquí. Por parte de padre de familia mallorquina de… bueno, por el apellido mucha gente se cree que soy forastero y extranjero, pero la verdad es que los Le Senne están muy arraigados aquí desde hace generaciones. Por familia materna sí que soy forastero, mi madre es de fuera, pero yo soy de Palma. Me crié aquí con los jesuitas, he estudiado en Madrid y he trabajado 20 años en el sector privado: primero en una empresa cotizada farmacéutica en Madrid y luego 15 años aquí como abogado. Entonces creo que 20 años de trabajo me dan una visión bastante amplia de la sociedad, del sector privado, de la actividad económica. Luego siempre he sido una persona inquieta porque me ha gustado leer y en casa siempre se ha vivido la política muy de cerca. Mi padre fue director general de Obras Públicas 13 años con el Partido Popular. Siempre he vivido la política en casa; no sé si por eso, pero siempre he sentido cierta vocación.

P.- ¿Le gusta el fútbol?

R.- Sí, sí, sí que me gusta. Y ahora a mi hijo pequeño le encanta.

P.- ¿Madrid o del Barça? ¿Del Mallorca?

R.- Yo soy del Mallorca y luego del Madrid. También he seguido al Barça, a veces con Samuel Eto’o simpatizaba con el Barça. Tampoco soy radical.

P.- ¿Practica algún deporte?

R.- He practicado muchos deportes. Ahora practico pocos, pero entreno un poco por mantener el mecanismo.

P.- ¿La sobrasada dulce o picante?

P.- Pues picante me gusta, sí.

P.- Vuelvo a la actualidad de su partido y de los de sus rivales .Recientemente, Puigpunyent, tuvo que intervenir la Guardia Civil por el asedio de un reducido grupo de independentistas a un puesto informativo de Vox. ¿Teme que eso vaya a ser una constante? ¿Hay alguien detrás? ¿Es una cosa esporádica?

R.- Bueno, no es tan esporádica porque desgraciadamente ha pasado muchas veces en el partido. Incluso a veces han lanzado cosas y ha habido lesiones; es un poco constante. La extrema izquierda y el separatismo tienen esta tendencia. Es curioso porque nos dicen a nosotros que somos antidemócratas cuando nosotros jamás hemos ido a la carpa de nadie, de ningún otro partido, a decirles nada ni a impedirles su labor. Esto es una democracia, se trata de convencer a los ciudadanos y todos podemos exponer nuestras ideas en libertad, se supone. Nosotros no hicimos más que poner una carpa que, como bien dice, es algo que Vox hace de siempre. Pusimos una carpa ahí en ese pueblo porque nos queremos presentar a las elecciones y estamos en nuestro derecho. Somos un partido demócrata que, de hecho, venimos a regenerar la democracia, que es algo que hace mucha falta y lo estamos viendo. Venimos a defender la separación de poderes, a defender el correcto funcionamiento de las instituciones. Que las instituciones sean neutrales; por ejemplo, en el Ayuntamiento de Puigpunyent fuimos ahí a la plaza y tenían puesta una bandera de Palestina. Yo creo que las instituciones tienen que ser neutrales. De hecho, en el Parlamento hemos puesto un recurso también por la bandera LGTBI. A nosotros no se nos ocurre poner nuestra ideología en las fachadas de los institutos públicos. También me han protestado mucho porque yo denuncié un mural en un instituto; ellos dicen que no es ideológico, yo creo que sí lo es.

P.- No sé si VOX aspira a darle el sorpasso al PSOE aquí, como sí ha aspirado a hacerlo en otras comunidades autónomas. Lo cierto es que no tienen candidata o candidato oficial, aunque oficiosamente todo parece indicar que será Rosario Sánchez. ¿Qué le parece lo de trabajar con sueldo completo, pero trabajar la mitad porque la mitad de la semana me la paso en Palma haciendo campaña para el partido siendo un alto cargo, Secretaria de Estado de Turismo?

R.- Claro, pues mal, evidentemente. El PSOE está de capa caída; yo entiendo que tienen unas perspectivas aquí bastante lúgubres. No ha de ser fácil en estas circunstancias. Pero bueno, me preguntaba por lo del sorpasso: nosotros aspiramos a dar el sorpasso, pero a todo el mundo, no solo al PSOE. A todo el mundo, porque nuestra vocación es gobernar y además proponemos un cambio profundo. Llevamos muchas décadas de este bipartidismo, este turnismo que yo creo que la gente ve que tiene el país estancado y que las cosas van degenerando. Creo que necesitamos un cambio en profundidad y por eso queremos dar el sorpasso y queremos gobernar. Eso es así.