El futuro del Atlético Baleares está en el aire

¿Y ahora qué? Ésta es la gran pregunta que se hace ahora la masa social del Atlético Baleares tras el descalabro sufrido ayer ante el Teruel que nadie puede explicarse porque lo cierto es que el equipo fue superior en los dos partidos a su rival, pero acabó encajando seis goles.

La respuesta sólo la tiene el propietario del club, Ingo Volckmann, que salió ayer muy decepcionado del palco del Estadio Balear junto a su familia. El dirigente alemán estaba convencido de que el ascenso no se podía escapar, y de hecho se estaba ya trabajando ya en la planificación del año próximo en Primera RFEF con un presupuesto que hubiera ascendido a unos cuatro millones de euros.

Entre los objetivos que se habían mirado estaban el de un portero consagrado en Primera RFEF, el fichaje del central o pivote David Navarro, que ya estuvo en el club y que actualmente juega en el Alcorcón y el regreso también del delantero Dioni Villalba, que acaba contrato en el Málaga. Estos refuerzos, lamentablemente, han quedado en nada porque ninguno de estos jugadores son asumibles en Segunda RFEF.

El propietario de Agon Group decidirá en los próximos días el futuro deportivo del club, que ahora mismo es imprevisible. La continuidad del propietario está garantizada, pero lo que hay que saber es si volverá a apostar por un proyecto ambicioso o si por el contrario el presupuesto será mucho más contenido. Hay que recordar que esta temporada el Atlético Baleares ha manejado el presupuesto más alto de la categoría, de cerca de dos millones de euros, algo a lo que no parece estar dispuesto a día de hoy el máximo mandatario blanquiazul.

Habrá que ver qué pasa con algunos futbolistas con contrato en vigor, como es el caso del delantero rumano Florin Andone o el mallorquín Rubén Bover, con unas fichas muy elevadas. En cuanto al entrenador, Luis Blanco, su continuidad a día de hoy no está garantizada. El técnico sólo ha perdido un partido en el Atlético Baleares, pero lamentablemente ha sido el más importante de todos. El ex del Espanyol llegó con el objetivo de ascender al equipo, pero ha caído en la primera ronda del play off.