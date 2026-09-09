Fuga de película de un motorista colombiano por Manacor: la Policía Nacional consigue identificarlo por su tatuaje

El tatuaje lo delató. Lo que comenzó como una patrulla rutinaria de prevención de la delincuencia terminó convirtiéndose en una peligrosa fuga en Manacor. La Policía Nacional ha detenido a un varón de origen colombiano como presunto autor de los delitos de desobediencia grave y contra la seguridad vial, después de que supuestamente protagonizara una conducción temeraria a los mandos de una motocicleta.

Los hechos se produjeron el pasado sábado, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría de Manacor realizaban labores de prevención en la circunvalación de la autopista de la localidad. En ese momento, una motocicleta de gran cilindrada adelantó al vehículo policial. Según la Policía, el conductor circulaba a una velocidad superior a la permitida y utilizaba el arcén para adelantar a otros vehículos, poniendo en grave riesgo a los demás usuarios de la vía.

Los agentes reaccionaron activando los dispositivos luminosos y acústicos del vehículo policial para ordenar al motorista que se detuviera. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones. Ante la negativa a detenerse, los policías utilizaron también la megafonía del vehículo policial para darle una orden clara y concreta. La respuesta, según la Policía Nacional, fue todavía más inesperada: el motorista desaceleró bruscamente, comenzó a zigzaguear entre los vehículos y se colocó en el arcén contrario a su sentido de circulación.

El conductor continuó entonces su huida a gran velocidad, llegando a circular en sentido contrario durante varios kilómetros, según la información facilitada por la Policía Nacional. Los agentes no pudieron interceptarlo en ese momento y el motorista terminó abandonando la vía por la que circulaba.

Durante la huida, los policías pudieron observar un detalle que acabaría siendo clave para identificar al sospechoso: el conductor llevaba un tatuaje bastante característico en la espalda. Este elemento, junto con la matrícula de la motocicleta, permitió a los investigadores orientar la identificación del presunto autor.

Posteriormente, la Brigada Local de Policía Judicial de Manacor inició las gestiones para localizar al sospechoso. Los agentes comprobaron que el hombre carecía de permiso de conducir y que la motocicleta utilizada durante los hechos no tenía seguro en vigor.

Finalmente, los agentes consiguieron localizar al presunto autor y procedieron a su detención en Manacor como presunto responsable de un delito de desobediencia grave y otro contra la seguridad vial.