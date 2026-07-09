El Fòrum de la Societat Civil estará en la manifestación turismofóbica sin protestar por el manual ‘kale borroka’

El Fòrum de la Societat Civil acudirá a la manifestación turismofóbica del próximo 26 de julio, que confía en que sea «pacífica» y trate de exponer la «insostenibilidad» de Baleares, ante una clase política que «no hace nada» por cambiar el modelo. El Fòrum, por tanto, se adhiere a la manifestación, aunque no ha trasladado a la plataforma convocante ninguna protesta ni incomodidad por el manual kale borroka.

El colectivo de izquierdas ha confesado a OKBALEARES que se adhiere a la manifestación antiturística, aunque no ha trasladado a la plataforma convocante, Més Turisme, menys vida, ningún reproche ni queja por incomodidad por la difusión del polémico manual de la kale borroka que invita a atacar negocios y comercios relacionados con el turismo durante la manifestación.

Consultado por el manual difundido por la entidad Menys turisme, més vida, el presidente de la entidad, Josep Benedicto, ha aclarado que «no lo ha leído», pero ha detallado que el Fòrum ya ha participado en otras movilizaciones de este tipo y «en ninguna ha habido ningún problema», por lo que ha apelado a que esto «siga siendo así». «Este es el talante del Fòrum, que lleva toda la vida dando la cara y así se quiere seguir manifestando», ha alegado.

Asimismo, ha apuntado que la intención es que haya «mucha gente» en la manifestación y ha subrayado que su propósito es «convencer», ya que el Fòrum quiere «persuadir» y «enamorar» sobre sus propuestas. «A garrotazos no se enamora nadie y se hará de manera pacífica, como se ha hecho siempre», ha sostenido.

Pensando en la manifestación del día 26, fuentes autorizadas del Fòrum de la Societat Civil han confesado a OKBALEARES que estarán «atentos por si vemos movimientos o personajes sospechosos con capucha durante la manifestación; si es así, los expulsaremos al momento». Es decir, que ya hay quien no piensa esperar a la actuación policial para señalar y separar a los potenciales alborotadores.