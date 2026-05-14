Formentera tendrá que eliminar este verano una de cada tres hamacas y sombrillas de sus playas

Formentera tendrá que quitar este verano una de cada tres hamacas y sombrillas de sus playas. La resolución de la Dirección General de Costas y Litoral, relativa a las instalaciones temporales para el período 2026-2027, autoriza 1.169 hamacas y 589 sombrillas (36% de las solicitadas), pero que deja fuera a 681 hamacas y 339 sombrillas respecto de la propuesta inicial planteada por la institución insular.

Asimismo, se han denegado otros elementos como arcones utilizados como cajones para almacenar, mientras que sí autoriza el balizamiento de las playas y las tres escuelas de vela de la isla. Las playas afectadas por esta reducción son Cavall d’en Borràs, ses Illetes, Llevant, es Pujols, es Copinar y Migjorn.

La vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha informado en una reunión con los concesionarios que la institución ha actuado «en el plazo y la forma legales» durante toda la tramitación del expediente.

De hecho, la solicitud de autorización se presentó el 2 de septiembre de 2025 ante la Dirección General de Costas y Litoral y, desde entonces, el Consell ha ido contestando a todos los requerimientos técnicos, ambientales y administrativos planteados por los diferentes organismos implicados.

En este sentido, la consellera ha recordado que en el mes de febrero se pidieron unas correcciones de unos planos que durante el mes de marzo se confirmaron.

La sorpresa, ha explicado Castelló, llega el 9 de abril de 2026, cuando la Dirección General de Costas y Litoral comunica nuevos requerimientos de enmienda vinculados a los informes ambientales del Parque Natural y a los criterios de la normativa OCAMAT, especialmente en lo que se refiere a las distancias mínimas respecto a la acera del mar y los espacios libres entre instalaciones.

Posteriormente, el Consell volvió a presentar nueva documentación los días 23 y 24 de abril, así como el 6 y 7 de mayo, respondiendo de forma continuada a todos los requerimientos efectuados durante la tramitación del expediente.

La institución insular considera que gran parte de las reducciones impuestas derivan de la estricta aplicación de los criterios de la normativa OCAMAT, el orden autonómico que regula la distribución de las instalaciones temporales en las playas de Baleares. Esta normativa fija, entre otras cuestiones, distancias mínimas de 10 metros respecto al mar, limitaciones de longitud de los tramos ocupados, espacios libres entre lotes y condicionantes ambientales adicionales.

El Consell de Formentera ha reiterado ante los concesionarios que comparte plenamente la necesidad de proteger el litoral y garantizar la sostenibilidad ambiental, pero también defiende que esta sostenibilidad debe ser compatible con la realidad económica y social de la isla.

Preocupación por las consecuencias

Asimismo, Castellón ha manifestado la preocupación existente ante las consecuencias que esta reducción puede tener sobre empresarios de Formentera, familias y puestos de trabajo vinculados directamente a los servicios de temporada, así como sobre concesionarios que pagan sus cánones y cumplen con las obligaciones establecidas.

La consellera ha recordado que el anterior equipo de gobierno pujó y adjudicó estos servicios por un período de seis años, mientras que la resolución autonómica solo autoriza cuatro temporadas.

Por último, el Consell de Formentera ha reiterado que continuará trabajando «desde la responsabilidad y la defensa de los intereses de Formentera», pero también ha dejado claro que no comparte los criterios excesivamente restrictivos aplicados en esta resolución».