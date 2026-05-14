La familia de Jake Hall viaja a Mallorca mientras la Guardia Civil cierra la investigación de su muerte

La muerte de Jake Hall encara ya su recta final judicial en Mallorca. Mientras los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil dan prácticamente por cerrada la investigación y descartan definitivamente tanto el suicidio como la participación de terceras personas, la familia del ex rostro de The Only Way Is Essex ha viajado hasta la isla para rendir homenaje al artista en el lugar donde intentaba reconstruir su vida lejos de la televisión.

Sus padres, Greg y Jacqueline Hall, junto a su hermano Sonny, visitaron esta semana el NU Mallorca Beach Club, donde Jake había presentado una de sus esculturas apenas unas semanas antes de fallecer. La escena estuvo cargada de emoción. Greg compartió posteriormente una imagen junto a la obra acompañada de un mensaje sencillo pero devastador: «Muchas gracias por todo vuestro amor. Ayer visitamos la escultura de nuestro hijo»

La visita se produjo apenas unos días después de que trascendieran las conclusiones preliminares de la investigación desarrollada por la Guardia Civil de Mallorca. Según fuentes cercanas al caso, los agentes consideran que la muerte fue un accidente trágico ocurrido durante una fiesta privada en Mallorca en la villa que Hall había alquilado en Santa Margalida para utilizarla como estudio creativo.

El caso había provocado una enorme repercusión mediática en Reino Unido desde el primer momento. Varios tabloides británicos llegaron a especular con la posibilidad de que Hall se hubiese quitado la vida tras publicar horas antes de morir un vídeo en Instagram acompañado de la canción Beast of Burden de los Rolling Stones y un mensaje que muchos interpretaron posteriormente como una despedida.

Sin embargo, las pesquisas realizadas en Mallorca, adelantadas en rigurosa exclusiva por OKBALEARES, desmontan por completo esa hipótesis. Las reconstrucciones efectuadas por los investigadores y los primeros informes forenses apuntan a que Hall habría atravesado accidentalmente una puerta de cristal al pensar que estaba abierta durante la madrugada del accidente.

Fuentes próximas al procedimiento insisten además en que no existen indicios de criminalidad ni señales compatibles con una agresión o autolesión deliberada. La tragedia ocurrió sobre las 7:15 de la mañana en una lujosa villa de Santa Margalida, en el norte de Mallorca. Vecinos de la zona relataron haber escuchado un fuerte golpe y el sonido de cristales rotos antes de que comenzaran los gritos de auxilio.

Los testigos apuntan que vieron a Hall desplomado en el patio tras atravesar la cristalera de una sola hoja que separaba la vivienda de la zona de piscina. El actor y ex futbolista presentaba cortes profundos y fragmentos de vidrio incrustados en cuello y pecho. Aunque intentó asistirlo hasta la llegada de la ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061) y la Guardia Civil, Jake ya no mostraba signos vitales.

Según las mismas fuentes, la autopsia practicada en Palma refuerza también la tesis accidental, aunque todavía quedan pendientes algunos informes toxicológicos complementarios para cerrar definitivamente el procedimiento. Mientras se aclaran los últimos detalles del caso, en Reino Unido continúan apareciendo informaciones sobre la complicada situación económica y emocional que atravesaba Hall en los últimos años.

Según la prensa británica, la empresa de moda del televisivo, Prevu London Ltd, acumulaba deudas cercanas a 1,5 millones de libras antes de entrar en liquidación. Amigos cercanos describen a Hall como una persona que pasó de tener «el mundo a sus pies» durante su etapa en TOWIE a sentirse «solo y perdido» tras años marcados por problemas relacionados con el alcohol, las drogas y la presión mediática.

Pese a ello, quienes convivieron con él en Mallorca aseguran que el artista parecía haber encontrado cierta estabilidad en la isla. Su amigo David Gómez explicó que Jake estaba centrado en la pintura, la música y la organización de nuevos eventos artísticos en Palma.

«Mallorca era su refugio», aseguran personas de su entorno, que recuerdan cómo el británico definía la isla como su «lugar de sanación». La escultura instalada en el NU Mallorca Beach Club se ha convertido ahora en un improvisado memorial. Allí, amigos y familiares continúan dejando mensajes y flores en recuerdo de Hall.