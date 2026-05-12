Fin al misterio de Jake Hall, el actor británico muerto en Mallorca: los investigadores descartan crimen y suicidio

La Guardia Civil da prácticamente por cerrada la investigación sobre la muerte de Jake Hall en Mallorca y las conclusiones preliminares desmontan las principales teorías que habían alimentado la enorme polémica mediática en Reino Unido. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, los investigadores consideran que el fallecimiento fue accidental y descartan tanto la hipótesis del suicidio como la posible participación de terceras personas.

A falta únicamente de algunos informes complementarios y de cerrar determinados detalles técnicos del procedimiento, la investigación apunta de manera clara a un accidente ocurrido durante una fiesta privada en Mallorca. De este modo, la Guardia Civil pone fin a semanas de especulaciones que habían disparado todo tipo de versiones en tabloides y programas británicos.

La repercusión del caso en Reino Unido ha sido enorme desde el primer momento. De hecho, varios medios ingleses llegaron a apuntar, tras hablar con supuestos testigos y personas próximas al entorno del televisivo, que Jake Hall podría haberse quitado la vida. Sin embargo, este extremo ha sido descartado por completo por fuentes cercanas a la investigación consultadas por este medio, que insisten en que no existen indicios compatibles con un suicidio ni tampoco señales de criminalidad.

El misterio que rodeó la muerte de Jake Hall en Mallorca convirtió el caso en una auténtica bomba mediática. El exrostro de The Only Way Is Essex falleció a los 35 años tras un extraño incidente ocurrido durante una fiesta privada en una villa de Santa Margalida. En un primer momento, los investigadores manejaron la posibilidad de que hubiese sufrido un fuerte traumatismo tras golpearse contra una puerta de cristal durante una noche de celebración que habría terminado descontrolándose.

A partir de ahí comenzaron a circular versiones cada vez más inquietantes alimentadas especialmente por la prensa británica. Algunos tabloides aseguraron que el televisivo habría estado bajo los efectos del alcohol y otras sustancias y que incluso se habría autolesionado durante un episodio de gran agitación. También se llegó a hablar de heridas provocadas por cristales rotos y de un posible comportamiento errático durante las horas previas a su muerte.

Nada de eso, sin embargo, ha terminado sosteniéndose en la investigación oficial. Las fuentes consultadas señalan que la reconstrucción de los hechos realizada por la Guardia Civil de Mallorca y los informes forenses practicados hasta ahora refuerzan la tesis de la muerte accidental de Jake Hall, una hipótesis que ya comenzó a ganar fuerza desde los primeros días.

La conmoción se multiplicó además por el mensaje que Hall publicó horas antes de morir en sus redes sociales. En una historia de Instagram grabada desde Mallorca aparecía relajado mientras sonaba la canción Beast of Burden, acompañando el vídeo con una reflexión que muchos interpretaron después como una despedida. Aquella publicación provocó una oleada de comentarios y alimentó todavía más las teorías sobre un posible suicidio de Jake Hall, ahora completamente descartadas.

La vida de Hall ya había estado marcada por episodios violentos. En 2016 sobrevivió a un brutal apuñalamiento en la discoteca Aqwa Mist de Marbella, un suceso que ocupó entonces portadas en la prensa británica. Padre de una niña y convertido en influencer tras su paso por televisión, llevaba años acostumbrado a la exposición pública y encontraba en Mallorca uno de sus destinos favoritos para desconectar.

Tras semanas de rumores, filtraciones y especulaciones internacionales, el caso encara ahora su cierre definitivo. Y aunque la muerte de Jake Hall seguirá rodeada de impacto mediático en Reino Unido, la principal incógnita que sobrevoló la investigación parece ya resuelta para los investigadores españoles: todo apunta a una trágica muerte accidental en Mallorca.