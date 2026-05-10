Giro en la investigación de Jake Hall: dos hipótesis enfrentadas sobre lo ocurrido en la fiesta mortal de Mallorca

El misterio que rodea la muerte de Jake Hall en Mallorca no deja de crecer y la prensa británica ya habla de uno de los sucesos más impactantes del año en el universo televisivo. El exrostro de The Only Way Is Essex falleció a los 35 años tras un extraño incidente ocurrido durante una fiesta privada en una exclusiva villa de Santa Margalida, un caso que continúa bajo investigación a cargo de la Policía Judicial de la Guardia Civil y que cada hora suma nuevos interrogantes.

Lo que en un principio parecía un simple accidente doméstico ha dado paso a versiones cada vez más inquietantes, todo ello alimentado por la prensa británica. Según las primeras hipótesis manejadas por los investigadores, Hall habría sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza después de golpearse violentamente contra una puerta de cristal durante una celebración nocturna. Sin embargo, medios británicos aseguran ahora que las circunstancias podrían ser mucho más complejas.

Fuentes próximas a la investigación citadas por la prensa inglesa sostienen que el exconcursante habría pasado toda la noche de fiesta antes de regresar a la vivienda alquilada, donde continuó la celebración con varias personas. A partir de ese momento, el ambiente se habría descontrolado por completo.

Mientras tanto, los funcionarios policiales de la Guardia Civil mantienen abiertas todas las líneas de investigación y continúan interrogando a quienes estaban presentes en la casa; tabloides británicos como el Daily Mail apuntan a un escenario mucho más oscuro. El citado medio asegura que Hall podría haber sufrido una grave herida en el pecho provocada por cristales rotos tras un episodio de extrema agitación.

Según esa versión, el televisivo británico se habría mostrado «muy alterado», posiblemente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias que ahora deberán determinar los análisis toxicológicos. Incluso se afirma que habría intentado golpearse contra distintos objetos de la vivienda antes del fatal desenlace. Por el momento, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, aunque la autopsia será clave para esclarecer los hechos.

La frase que publicó horas antes de morir ha disparado todavía más la conmoción. En una historia de Instagram grabada desde Mallorca, Hall aparecía aparentemente tranquilo, disfrutando del sol mediterráneo mientras sonaba de fondo la canción Beast of Burden. Pero el mensaje que acompañaba al vídeo ha sido interpretado por miles de seguidores como una despedida estremecedora, donde hablaba de «recordar las cosas buenas y de «crear arte en muchas formas». Horas después, era hallado muerto en la villa.

Fuentes próximas a la investigación del caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, apuntan a que la hipótesis que tiene mayor consistencia es la del accidente, pero es cierto que no se atreven a cerrar el caso hasta que dispongan de todos los informes forenses, tóxicos y la toma de declaración de todos los presentes.

La vida de Hall ya había estado marcada por episodios violentos. En 2016 estuvo al borde de la muerte tras ser brutalmente apuñalado en la discoteca Aqwa Mist de Puerto Banús, Marbella, en un ataque que conmocionó entonces a la prensa del corazón británica. Aquel episodio parecía haber quedado atrás, pero ahora su nombre vuelve a ocupar titulares internacionales en medio de una tragedia rodeada de incógnitas.

Padre de una niña de ocho años y convertido en influencer tras su paso por televisión, Hall llevaba años entre el lujo, las fiestas y la exposición mediática. Mallorca se había convertido en uno de sus destinos habituales y, según personas cercanas, era el lugar donde intentaba desconectar de la presión pública.

Ahora, una muerte repentina, una fiesta privada, versiones contradictorias y un inquietante mensaje previo al fallecimiento han convertido el caso en una auténtica bomba mediática en Reino Unido. Y mientras la investigación avanza lentamente, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿qué ocurrió realmente durante las últimas horas de Jake Hall?