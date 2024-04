La final se proyectará en un cine…y no te podrás creer dónde

La final del sábado se proyectará en un cine…de Galicia. La ciudad de Betanzos, lugar de nacimiento del centrocampista del Mallorca Dani Rodríguez, se ha engalanado para la ocasión y según ha anunciado de manera oficial el Concello, el partido se podrá seguir en el cine Alfonsetti desde las 21.15 horas. Además, los equipos de fútbol de la villa han publicado mensajes de ánimo para su paisano, que les ha contestado con un tuit breve pero directo: «Muchas gracias, Orgullo».

La campaña del Concello de Betanzos comenzó el pasado martes con un tuit en el que intervinieron incluso familiares del jugador para darle ánimos, y en el que aparecen diferentes equipos de la ciudad deseando la mejor de las suertes al centrocampista, que inició su carrera deportiva en el club de la ciudad. Incluso han creado una etiqueta con la leyenda #BetanzosconDaniRodríguez.

El mismo martes el Consell anunció en un tuit que «un día tan especial merece un evento especial». «El Ayuntamiento de Betenzos proyectará en el cine Alfonsetti la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Mallorca con el fin de apoyar a Dani Rodríguez, capitán del equipo balear y futbolista formado en el Betanzos CF.

