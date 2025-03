Un feminismo dividido vuelve a tomar las calles de Palma el 8M con dos manifestaciones

Un feminismo dividido vuelve a tomar las calles de Palma el 8M como ya sucediera el año pasado, con dos manifestaciones con asistencia similar en cada una de ellas de en torno a 2.500 personas, con salida ambas de la Plaza de España, una convocada por la Coordinadora Transfeminista y, la otra liderada por el Moviment Feminista de Mallorca.

Las manifestaciones del Día de la Mujer venían marcadas en esta ocasión por los escándalos sexuales que salpican a políticos de la izquierda, caso del ex diputado Íñigo Errejón y ex portavoz de Sumar en el Congreso; José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE y Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, y aquí en Baleares al ex candidato de Sumar, Juanjo Martínez, acusado por ex militantes de ser un auténtico depredador sexual.

La primera marcha ha recorrido las calles del centro de Palma desde las 18.00 horas bajo el lema ‘filemos las herramientas. Plantemos cara para finalizar en plaza de Cort con una cabecera formada por la coordinadora, colectivos feministas y LGTBIQ+ y personas a título individual. En la marcha han participado políticos de Més como la portavoz y concejala en Palma, Neus Truyol, el también edil Miquel Àngel Contreras, sindicalistas y simpatizantes independentistas y de Podemos.

La Coordinadora Transfeminista llamaba a participar para rechazar «el negacionismo de la existencia de identidades y orientaciones sexuales disidentes», con la que tratan de alertar de que con el crecimiento de la «ola reaccionaria», las mujeres y las disidencias sexuales de clase trabajadora «ven diariamente cómo se intentan recortar los derechos».

«Se vuelve al binarismo y se niega la existencia de identidades y orientaciones sexuales disidentes, con el objetivo de mantener un sistema que garantice la reproducción», han alertado.

Ha destacado la presencia de banderas independentistas catalanas, del Partido Comunista y de las juventudes separatistas de Arran que esta semana perpetraban un ataque vandálico contra la sede de Vox en Palma. Hubo más bullicio, charanga y juventud en esta manifestación que en la liderada por el Moviment Feminista de Mallorca.

En este caso la marcha arrancaba pasadas las 19.30 horas, una vez había concluido la anterior. Los manifestantes en esta ocasión no se han dirigido por las Avenidas como en años anteriores, sino hacia la calle Sant Miquel, bajando por la Costa de sa Pols, calle Unió para acabar en el paseo del Born.

Entre los presentes en esta marcha la aún secretaria general de los socialistas de Mallorca, Catalina Cladera; el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palma, Francisco Ducrós; el concejal de este partido Francesc Ducrós, entre otros altos cargos de este partido junto a la cúpula de los sindicatos CC00 y UGT en Baleares, además de dirigentes vecinales de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma.

En ese caso la consigna principal ha sido la de Frente al patriarcado y la extrema derecha, más feminismo’ porque consideran que la lucha feminista es «la mejor herramienta» para enfrentarse a estos posicionamientos políticos.

Su portavoz María José Busquets, leía esta semana un manifiesto en el que ha reivindicado que las feministas «no pueden dar ni un paso atrás» porque «se lo juegan todo».

«Frente al patriarcado y la extrema derecha hace falta más feminismo, porque una sociedad más igualitaria es una sociedad más justa y mejor para todos», ha alegado.

Por estos motivos, el movimiento ha apelado a continuar «fuertes y decididas» porque «hay muchos frentes abiertos», entre los que han citado la brecha salarial, el techo de cristal, la falta de corresponsabilidad en los cuidados, la infrarrepresentación de la agenda feminista en los espacios de decisión o los estereotipos sexuales omnipresentes.