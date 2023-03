La Federació Balear de Futbol crea una Liga para las niñas

Este próximo fin de semana la LligA5 inicia su andadura. La nueva competición tendrá dos categorías: prebenjamín/benjamín y alevín/infantil. La FFIB recuerda en un comunicado que esta liga permite ir añadiendo clubs aun habiéndose iniciado la competición, por lo que cualquier jugadora puede inscribirse en cualquier momento y cualquier club puede apuntar un nuevo equipo para que compite hasta que finalice la competición.

Tras el éxito de las tres diadas para fomentar dicha competición en Inca, Sant Ferran y Son Moix, ha llegado la hora de empezar a jugar en la LligA 5, que es una nueva competición creada por la FFIB con la colaboración del Consell de Mallorca. El objetivo es captar y atraer a muchas niñas que siempre han pensado en jugar al fútbol y que nunca se habían atrevido.

«La FFIB es consciente de la gran ilusión e interés que despierta cada día más el fútbol entre las jóvenes. De ahí que apueste por crear una categoría específica y atrayente para que formen parte del fútbol femenino federado pero que no han dado el paso o no han querido formar parte de equipos mixtos y jugar, por tanto, con niños. Niñas que quieran jugar a fútbol y que no están federadas actualmente. Una competición 100% femenina, LligA 5», explica la Federació de Futbol de les Illes Balears.

En esta nueva competición que arranca este fin de semana los equipos estarán formados por 5 jugadoras en el campo, que estará delimitado, con portería de 3×2 metros. La nueva ‘LligA 5’ tendrá dos categorías y estos equipos en categorías Prebenjamín/Benjamín: Constància, Son Sardina, San Francisco y Santa Catalina Atlético.

En Alevín/Infantil los equipos se dividen en dos grupos. En el A estarán Constància, San Cayetano, Son Sardina, Montaura y Platges de Calvià, mientras que el B estará formado por Manacor, Ses Salines, San Francisco, Salla y Collerense.

De las 33.000 licencias federativas de que dispone actualmente el fútbol balear, alrededor de 1.600 son femeninas. «La Federació, con la ayuda del Consell de Mallorca, quiere dar un impulso para introducir a más niñas en nuestro deporte», concluye el comunicado.