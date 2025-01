Según estudios solventes, porque este sector económico supone el 45% de nuestro PIB, una parte importante del valor de nuestro destino turístico se deba probablemente a la garantía de seguridad que aquí existe, aunque esto no sólo se refiera a asuntos como son la protección contra la delincuencia, sino también a la correcta asistencia médica o a la garantía de un turismo de actividades peligrosas.

Pero la seguridad contra el crimen, o sea, la prevención de actividades delictivas que puedan afectar al turismo, es la más importante de todas ellas.

Pero nos encontramos aquí y ahora con que Baleares ha sido la tercera comunidad autónoma de España donde más ha crecido la criminalidad durante los nueve primeros meses de este 2024 -tan solo por detrás de Aragón y Canarias mientras Madrid, La Rioja y Melilla experimentaron una bajada- ya que las Islas han sufrido un aumento del 4,4% de delitos desde el mes de enero hasta septiembre.

¿Es puntual este incremento o quizás podría ir nuevamente en aumento? Se conoce que Barcelona actualmente, por ejemplo, alcanza unos índices de delincuencia y falta de seguridad que podría acabar afectando muy negativamente su pujante actividad turística. Pero también podría Mallorca acabar igualmente viéndose afectada por esta creciente falta de seguridad, que incide –atracos, hurtos violentos, etcétera -sobre una parte importante de nuestra actividad turística.

A falta de las innecesarias policías autonómicas, que en Cataluña o el País Vasco sólo complican la seguridad global, aquí sólo disponemos de una insuficiente y aun menguante policía estatal –Policía Nacional y Guardia Civil—y en algunos municipios también una deficiente Policía Local.

Por tanto, es evidente que, al margen de crímenes más graves, es frecuente ver en demasiadas ocasiones reflejados en la prensa delitos menores, pero no por ello menos dañinos, porque se dan en zonas turísticas que es precisamente donde más seguridad debería existir ya que su incremento podría retraer parte de nuestra principal industria.

Probablemente no se logrará frenar el actual incremento delincuencial –con un Gobierno absolutamente despreocupado- pero cabe advertir a tiempo del peligro y más aun de sus consecuencias.

MARTES: LAS ISLAS DESCONOCIDAS. Han sido descubiertos en Mallorca restos del gorgonopsid más antiguo del planeta, de entre 270-280 millones de años de antigüedad; un animal que acabaría dando lugar a los mamíferos. Los restos recuperados provienen de un yacimiento situado en Banyalbufar.

Los gorgonopsid son un grupo extinto de sinápsidos que vivieron durante el Pérmico y se han hallado en lugares muy distintos y distantes restos parecidos. Por tanto, ¿dónde estarían situadas entonces las Islas para poder encontrar restos semblantes?

De lo poco que se sabe o se intuye, las Baleares, o lo que fueran entonces, formaban parte del llamado Promontorio Balear originado hace unos 80 millones de años, a finales del período Cretácico y comienzos de la era Terciaria, cuando se produce la colisión de dos grandes placas tectónicas: la africana y la euroasiática.

Tiempos tan lejanos probablemente no permiten mayores concreciones. Por tanto, así fue si la ciencia no yerra, aunque tampoco puedan darse mayores garantías. O sea que no sabemos absolutamente nada de lo que fue nuestro pasado.