Una extravagancia de 40.000 euros

¿Dónde estará la madre del cordero o el quid de la cuestión? En realidad, estas frases tan manoseadas coinciden en lo mismo: la parte central y más importante del asunto o asimismo la razón esencial del asunto. Así que lo vuelvo a preguntar y esta vez a los letrados del Parlament balear: ¿Pueden despejarme una duda sobre el quid de la cuestión, o sea, el reglamento?

Parece ser que el reglamento de la Cámara dice que la interpretación del mismo por el presidente se debe acatar sin debate. Y parece ser que las socialistas de la Mesa se negaron a acatar y se saltaron el reglamento de todos los modos posibles. ¿Puede estar entonces la clave del asunto en un manifiesto desacato de las dichas damiselas? ¿Cabe entender la actuación del presidente, voluntad de hacer valer su autoridad? Dejando a un lado la oportunidad de las formas –el célebre forcejeo-, ¿cabe deducir de todo ello que no hubo forcejeo sino delito de odio? ¿Lo obvio no es lo obvio?

Ahora me lo pregunto a mí mismo y no tengo dudas de la respuesta: ¿qué papel clave ha jugado el color político del presidente del Parlament? ¿Si en lugar de ser de Vox, hubiera sido de izquierdas, habría incurrido en delito de odio o habría sido sencillamente un simple y desafortunado forcejeo?

Resulta que a pesar de que el fiscal del llamado caso Le Senne ha pedido en dos ocasiones el archivo de la causa por no advertir evidencias claras de un delito de odio, el asunto sigue adelante por empecinamiento de la acusación popular, lo que significa «obstinarse, aferrarse, encapricharse». La RAE. Es decir, que el profesional, o sea cualificado, de la acusación pública no ve causa punible y en cambio la acusación popular sí. Una acusación popular ideologizada y revanchista, al amparo no solamente de la Ley de Memoria Democrática, sino que al mismo tiempo amparándose en el procedimiento.

El PP debería tenerlo presente, en lugar de haberse abstenido en derogar la variante autonómica de la Ley de Memoria Democrática, haciéndole gran favor a la extrema izquierda, PSIB-PSOE incluido. Porque a poco que sea posible, van a ir a por ustedes. No les quepa la menor duda. Quieren ganar el relato, por encima de cualquier circunstancia. Y si no, al tiempo.

Curiosa situación cuando la extrema izquierda en el poder quiere legislar al objeto de eliminar la acusación popular de los procesos judiciales, al objeto de sacarla de la ecuación al ver acorralada a la corrupta familia socialista y a la familia en sentido estricto también. Me pregunto si la actuación, ahora interpuesta, de la acusación popular queriendo lanzar a Le Senne al foso de los leones va a ser bien recibida en el circo mediático apesebrado y en las portavocías de la extrema izquierda vocacionalmente bolivariana.

Lo van a celebrar a lo grande, señalando a Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, como un fascista de Vox y con el PP pidiendo «altura de miras», irónicamente en consonancia con la extrema izquierda. Dando alas a la jugada barriobajera e irresponsable de las sociatas de la Mesa. Un gran error, señorías del PP. Mientras tanto, confío en que Vox haga oídos sordos y si tanto le molesta al PP, que la presidenta Prohens convoque elecciones anticipadas. Seguro que Vox se llevaría de calle a no pocos votantes del PP, conscientes de que la situación es absolutamente vergonzosa por maliciosa, lo que significa «mala intención en los hechos». De nuevo la RAE.

No entraré a opinar sobre la actuación del magistrado, de quien supongo la rectitud que le corresponde, a sabiendas incluso de que los hay, muchos y en abundancia, debidamente ideologizados por las razones que fueren.

Lo que sí llama la atención es fijarle al presidente Le Senne una fianza de 40.000 euros porque desde luego es una absoluta extravagancia, es decir, lo que cabe interpretar como «raro, extraño, desacostumbrado». La RAE.

La pregunta es: ¿la han pedido, por un casual, las acciones populares? Pues sí: la Asociación Estimada Aurora, el Partido Comunista de los Pueblos de España y el PCE. Lo mejor de cada casa, vamos. Y el PP, chim pum, chim pum, a la zaga de la basura dialéctica de la extrema izquierda. Desde luego, este PP sigue sin aprender absolutamente nada de nada

Llama la atención que el juez le haya dado a Gabriel Le Senne un margen de 24 horas para hacer efectivo el pago de la fianza o de lo contrario le va a embargar. Y en esas, el PP pidiendo a Vox «altura de miras». Quede claro que escribo importándome una higa el desarrollo de lo que está por llegar, sea Vox quien ceda o sea lo que pase. La presión de la izquierda va a ser una lluvia de indignidades si al PP se le ocurre dejar de alinearse. Pobre el PP, sin los arrestos suficientes para plantarles cara como es su deber. ¡Cachin diez!