Un ex asesor de la presidenta balear, Francina Armengol y residente en Madrid, Alejandro Valdivia, es el nuevo coordinador de Ciudadanos (Cs) en Palma.

Valdivia releva en el cargo a Antoni Cañellas que tras seis meses en el puesto ha abandonado este partido junto a su secretario, Omar Delgado.

Es la enésima crisis que sacude a la formación naranja en la capital balear a la que todos los sondeos, incluido el de DATA-10 para OKBALEARES, vaticinan la pérdida de su representación institucional en el Ayuntamiento de Palma y en el grueso de administraciones de Baleares en las elecciones de mayo de 2023.

Los nombramientos de los sucesores de Cañellas y Delgado al frente de Cs Palma ha corrido a cargo del comité autonómico que lidera Patricia Guasp. Valdivia fue la pasada legislatura asesor del servicio de gestión de la presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol.

Su mano derecha en la dirección de Palma, será Miquel Timoner, que al igual que el nuevo coordinador del partido naranja en la capital balear, tiene fijada su residencia en Madrid. Será desde la capital de España desde donde intentarán rescatar un partido que en Palma marcha directo a su disolución.

Este pasado verano el concejal Pep Lluís Bauzà que durante la pasada legislatura era el portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Palma, abandonó el partido sin apenas ya militancia. Bauzà mantiene su acta de concejal en el Consistorio palmesano como concejal no adscrito.

La salida de Cañellas al medio año de tomar posesión del cargo en marzo del año pasado, es fruto de la descomposición en la que está inmersa una formación que, en Baleares, no cuenta ya ni tan siquiera con nadie como responsable del departamento de organización.

Como precisa el propio Cañellas en declaraciones a este diario, su dimisión ha sido debida a que «el partido no me ha dado armas, ni herramientas ni ayuda alguna, desde el primer día. No he tenido soporte alguno». La clave de su salida ha sido que ningún cargo institucional, incluida la diputada y responsable del comité regional, Patricia Guasp, ni el resto de cargos institucionales de la formación, ha respaldado su labor al frente del partido en Palma.

En este sentido el ya ex coordinador critica que toda su labor, «ha sido contra corriente y marea y llega un momento que dices basta. No puedo estar luchando yo y mi secretario contra el mundo».

Sobre sus sucesores al frente de Cs Palma, Alejandro Valdivia y Miquel Timoner que formaban parte de su directiva, Cañellas critica su falta de apoyos porque «su compromiso único parece que era venir a Palma cada dos o tres meses, de forma puntual y, era yo, el que me tenía que encargar de todo».

«Todo ha sido un desastre, y yo no quiero hundirme y gastar mis energías, si no me respalda mi propio partido», zanja Cañellas