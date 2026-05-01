La estación de Son Costa será el gran nudo ferroviario de Mallorca que enlazará todas las líneas de tren y metro

El intercambiador ferroviario de Son Costa-Son Forteza, ubicado en el barrio del Rafal Vell y junto a la transitada calle Aragón de la capital balear, se convertirá en pocos años en el gran nudo ferroviario de Mallorca. Será la estación protagonista de las distintas líneas de tren y metro que funcionarán en la isla tras las próximas incorporaciones al servicio de las líneas de tren a Llucmajor y de metro al Hospital de Son Espases.

La Estación Intermodal de Palma, origen de las actuales líneas de tren y metro de la isla, no puede asumir obras de ampliación de sus líneas soterradas. Por esta razón, Son Costa-Son Forteza se erige como el gran corazón ferroviario que bombeará líneas de tren y metro. Las presentes y las futuras.

Son Costa-Son Forteza es desde su puesta en marcha un intercambiador ferroviario subterráneo de la línea I del metro de Palma, el que lleva desde su inicio hasta la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ahora ya hasta el ParcBit tras estrenarse recientemente la prolongación. Esta estación permite, además, pasar del metro a cualquiera de las tres líneas ferroviarias que gestiona Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM): Inca, Sa Pobla y Manacor.

Pero lo que convertirá a Son Costa en el gran nudo ferroviario de Mallorca son las dos nuevas líneas anunciadas por el Govern balear y que serán el tren a Llucmajor y la nueva línea de metro hasta Son Espases.

El metro a Son Espases comenzará a funcionar en 2033. Dentro de siete años, esta nueva línea conectará Palma con el hospital de referencia en tan sólo 11 minutos. Una noticia que adelantó en su día OKBALEARES.

La importancia vital de Son Costa-Son Forteza se la dará la futura línea ferroviaria entre Palma y Llucmajor, el proyecto ferroviario más ambicioso de los presentados esta legislatura por el Govern que preside Marga Prohens.

La línea, que empezará a construirse en 2028 y entrará en funcionamiento en 2032, no se iniciará como el resto en la Estación Intermodal de Palma. Una parada en el Conservatorio será el origen del tren que llegará a Llucmajor en unos 30 minutos. Una línea que tendrá como primera parada Son Costa. Allí se podrá hacer el trasbordo a cualquier línea de tren o metro de la isla. Ese será el nuevo poder de la estación de Son Costa.