Prohens confirma la primicia de OKBALEARES: el metro a Son Espases saldrá de la Intermodal y tardará 11 minutos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha confirmado este miércoles la primicia que ofreció OKBALEARES el pasado 20 de octubre: que la futura línea de metro al Hospital Universitario de Son Espases saldría de la Estación Intermodal y tendría tramos soterrados.

La nueva línea de metro que conectará la Estación Intermodal con Son Espases comenzará a funcionar en 2033 y conectará la ciudad con el centro hospitalario en 11 minutos.

Prohens ha presentado este miércoles el proyecto, cuyas obras prevén comenzar en 2029 y se estima que tendrán una duración de tres años. La nueva línea de metro contará con siete paradas, con un tiempo de recorrido de 11 minutos desde la Estación Intermodal hasta el Secar de la Real.

Así, pasará por las estaciones de Jacinto Verdaguer y Son Costa. Continuará por nuevas estaciones en Son Hugo, Son Rossinyol, Son Espases y finalizará en el Secar de la Real y Son Serra Perera.

El Govern estima una demanda de hasta tres millones de pasajeros anuales en esta nueva línea. Teniendo en cuenta que en 2025 el conjunto de tren y metro registró poco más de 11,6 millones de viajeros, esta ampliación podría suponer un incremento del flujo de usuarios del 26 % sobre el conjunto del sistema ferroviario y duplicar los usuarios actuales del metro de Palma.

Actualmente, se ha finalizado la primera fase de tramitación con estudios informativos, y el próximo paso es la redacción del proyecto de ejecución.

De este modo, próximamente se aprobará el estudio informativo, que incluye el análisis de alternativas y la propuesta de trazado seleccionada, lo que constituye el primer paso para definir la solución más adecuada, bajo parámetros técnicos, medioambientales, sociales y económicos, para la futura línea.

La nueva línea permitirá reforzar la conectividad ferroviaria con varios barrios de la ciudad, polígonos industriales, zonas empresariales, industriales y deportivas, y equipamientos sanitarios estratégicos, como el Hospital Universitario Son Espases.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 230 millones de euros, que puede llegar a los 300 millones de euros si se incluye la compra de cinco nuevas unidades de tren.

Prohens ha definido el proyecto como una «apuesta definida» por el impulso de la red ferroviaria para avanzar hacia una movilidad más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades de los ciudadanos. «Se trata de una segunda línea de metro que nos permitirá conectar el centro de Palma con diferentes barrios y equipamientos sanitarios, educativos, deportivos y centros de trabajo, sin consumir territorio», ha subrayado.

Este nuevo proyecto de ampliación de la red de SFM, ha destacado la presidenta, se enmarca en el plan de inversiones en infraestructuras Islas en transformación. Igualmente, ha aprovechado para reclamar el convenio ferroviario con el Gobierno de España para recibir financiación estatal para los diferentes proyectos de nuevas líneas de tren y metro.

Según ha apuntado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a iniciar una negociación para este convenio en 2024. Desde entonces, tuvo lugar una primera reunión de la comisión técnica y el ministro de Transportes, Óscar Puente, reiteró ese compromiso el pasado noviembre.

«Si bien a estas alturas todavía esperamos a que continúe esa negociación», ha lamentado, agregando que el Govern va avanzando los recursos propios en proyectos ferroviarios, a la espera de los fondos estatales. «No me puedo imaginar que no llegue el convenio y que nos roben el dinero del convenio ferroviario», ha agregado.

Seis kilómetros de línea

El trazado seleccionado en este proyecto supondrá la construcción de una nueva infraestructura de unos cuatro kilómetros de longitud, íntegramente soterrada.

La nueva línea alcanzará en total unos seis kilómetros de recorrido, teniendo en cuenta que el tramo inicial será por tres estaciones ya existentes. En concreto, partirá de la Estación Intermodal de Palma y continuará por las estaciones actuales de Jacint Verdaguer y Son Costa.

A partir de ese punto, el trazado incluirá cuatro nuevas estaciones que conectarán puntos estratégicos de la ciudad, comenzando por Son Hugo / Son Pardo, situada cerca de equipamientos administrativos y deportivos, y que facilitará el acceso a los usuarios de la futura ciudad de la justicia.

La línea continuará en una estación en Son Rossinyol / Son Pacs, con conexión con el polígono industrial y el área de actividad económica de la zona; Son Espases, con acceso directo al Hospital Universitario mediante un vestíbulo con salida al centro hospitalario; y Secar de la Real / Son Serra Perera, que facilitará la llegada a ese núcleo residencial, a centros empresariales y equipamientos asistenciales como el hospital Palmaplanas y el futuro centro universitario de la universidad CEU San Pablo.

El tiempo estimado de trayecto entre la estación intermodal y el hospital Son Espases será de diez minutos, lo que supondrá una mejora significativa en la accesibilidad a uno de los principales centros sanitarios de las Islas.

El recorrido completo de la nueva línea de metro, desde la intermodal hasta El Secar de la Real y Son Serra Perera, será de 11 minutos.

En la presentación de la M2 ha participado también el alcalde de Palma, Jaime Martínez, así como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; los consellers de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y de Salud, Manuela García; la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, y el gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca, José Ramón Orta, entre otros.