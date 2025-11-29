El equipo de gobierno de Llucmajor a los vecinos en un pleno: «Que les den por culo, quiero que se vayan»

Un micrófono abierto ha jugado una mala pasada a la alcaldesa del PP del municipio de Llucmajor, Xisca Lascolas, y una concejala de su gobierno después de un tenso debate en un pleno municipal lleno de vecinos de la localidad.

Mientras éstos se retiraban y tras decretar un receso en la sesión hasta la evacuación vecinal de la sala, la regidora de Mantenimiento, según el audio del pleno publicitado por el propio Ayuntamiento de Llucmajor, no reprime su malestar por las protestas vecinales con un «que les den por culo a todos», y la remacha con un no menos contundente y desahogado, «quiero que se vayan», mientras los vecinos indignados abandonaban el pleno.

La sala de plenos estuvo, además, llena por tercer mes consecutivo y más de un centenar de residentes del que es el municipio más extenso de Mallorca (327 hectáreas), se concentraron para exigir «soluciones» tras una década de «abandono institucional».

Durante la sesión se vivieron momentos de tensión y, finalmente, la mayoría de asistentes abandonaron el salón en protesta por la respuesta institucional contra el abandono de las decenas de urbanizaciones del municipio.

Tras lo sucedido el partido Llibertat Llucmajor ha exigido este sábado la dimisión de la alcaldesa Lascolas y de la concejala de Mantenimiento Urbano, Inma Pérez, por expresiones de «desprecio» hacia los vecinos y por la «falta de alternativas accesibles» para que un vecino en silla de ruedas pudiera acceder al último pleno municipal.

«Estas palabras, pronunciadas en el contexto de un pleno en el que más de un centenar de vecinos reclamaban medidas contra el abandono, demuestran, además de mala praxis política, una total falta de empatía y responsabilidad institucional», para el Partido Vecinal.

Según ha recordado la formación, «un vecino en silla de ruedas fue impedido de acceder o seguir la sesión por la falta de alternativas accesibles (rampa, elevador o traslado de la sesión a un espacio accesible), pese a las advertencias previas» que habían sido presentadas por parte de este partido.

La formación considera que «mantener la celebración del pleno en un espacio que excluye a personas con movilidad reducida vulnera la normativa de accesibilidad y el derecho de participación pública».

«En Llucmajor no hay gobierno. Hay un grupo de políticos que se creen superiores a los vecinos y ya no es que los ningunean, los insultan sin filtro. Esto es intolerable. ¿Qué clase de alcaldesa es esta? Los vecinos merecen respeto», ha destacado el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar.