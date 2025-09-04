Emotiva despedida del subjefe de Policía de Baleares tras ser destinado en la embajada española en La India

El jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional en Baleares, Fernando Reboyras, ha sido designado nuevo consejero de Interior en la embajada de España en La India. Con motivo de su marcha, más de un centenar de personas se han reunido este jueves en un emotivo acto de despedida celebrado en el Real Club Náutico de Palma.

El evento contó con la presencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y del jefe superior de Policía en las Islas, José Luis Santafé, además de numerosas autoridades del Govern balear, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales, miembros del Ejército, así como del ámbito asociativo, cultural, deportivo y medios de comunicación.

Durante su intervención, Fernando Reboyras se mostró visiblemente emocionado y recordó su llegada a la isla: «Llegué llorando por tristeza y me marcho llorando por tener que dejarla. Os llevaré siempre en mi corazón», afirmó.

Por su parte, el jefe superior de Policía destacó la «vocación de servicio y lealtad» de Reboyras a lo largo de su trayectoria, agradeciendo su entrega durante todos estos años. El acto concluyó con los tradicionales discursos de agradecimiento y la entrega de obsequios en reconocimiento a su labor.

De origen gallego, Reboyras ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Valencia, ciudad que sigue visitando con frecuencia y donde mantiene estrechos vínculos personales. Su destacada labor en la capital del Turia le abrió las puertas de la Jefatura de Palma, a la que llegó a principios de 2022 como número tres del cuerpo. Poco después fue ascendido a jefe regional de Operaciones, convirtiéndose en el segundo al mando en la Policía Nacional de Baleares.