Dos motoristas con casco asaltan de madrugada un restaurante y huyen a toda velocidad con el botín

Madrugada de tensión y sobresalto en el municipio mallorquín de Marratxí. Un conocido restaurante de la zona se convirtió en el escenario de un vertiginoso asalto nocturno cuando dos ladrones irrumpieron en el local con la clara intención de saquear todo lo que estuviera a su alcance.

Los hechos se desencadenaron con total rapidez alrededor de las 02:30 horas de este pasado jueves. Los dos ladrones aparecieron en el lugar desplazándose a bordo de sus respectivas motocicletas, perfectamente coordinados y dispuestos a actuar sin perder un solo segundo.

Al llegar a las puertas del restaurante, se apearon de los vehículos y se adentraron en el inmueble a toda prisa. Para evitar ser reconocidos y frustrar cualquier intento posterior de identificación, mantuvieron los cascos puestos en todo momento, ocultando sus rostros de forma premeditada.

Una vez cruzado el umbral, la secuencia transcurrió a una velocidad pasmosa. Los asaltantes se dirigieron de forma directa hacia la zona de la caja registradora, la cual forzaron y abrieron aplicando una enorme violencia. Sin embargo, el golpe sufrió un contratiempo inesperado: para su frustración, el cajón no contenía dinero en efectivo.

Lejos de abandonar la escena con las manos vacías, los malhechores reaccionaron buscando a contrarreloj cualquier otro botín de valor que pudieran transportar. Finalmente, tras registrar rápidamente el entorno, lograron apoderarse de una caja que contenía diversos dispositivos electrónicos antes de emprender la huida.

La fuga se produjo a toda velocidad de nuevo a bordo de las motos en las que habían llegado. A pesar del susto generado, el suceso cuenta con un elemento clave para la investigación: los sistemas de videovigilancia del restaurante registraron minuciosamente cada movimiento de los delincuentes.

Gracias a estas grabaciones de seguridad, los propietarios del negocio han podido interponer la correspondiente denuncia ante las autoridades. Además, el material gráfico ha resultado fundamental al lograr captar con claridad las matrículas de las motocicletas, un detalle crucial que ya está en manos de los investigadores para rastrear la pista de los autores.