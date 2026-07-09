Dos encapuchados asaltan un local de juegos de Palma a punta de pistola: «¡Esto es un atraco, dame todo lo que tengas!»

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres, todos ellos de origen español, por asaltar con violencia un salón de juegos ubicado en las inmediaciones de la calle Aragón de Palma. Los ladrones irrumpieron de madrugada en el establecimiento armados con una pistola, con el rostro cubierto y profiriendo amenazas.

El asalto comenzó cuando dos de los hombres accedieron al local a las 04:45 horas de la madrugada ocultando sus rostros: uno cubierto con una máscara y empuñando una pistola, y el otro con una capucha mientras gritaba: «¡Esto es un atraco, dame todo lo que tengas!». Ante la amenaza, la empleada se quedó inicialmente en shock y atemorizada.

Uno de los asaltantes saltó al interior del mostrador y arrancó de cuajo la caja registradora para llevarse el dinero. En un acto de valentía, la trabajadora intentó recuperar la caja y se enzarzó en un forcejeo con el atracador armado. Durante la pelea, la caja cayó al suelo esparciendo las monedas por el pavimento, pero la empleada logró quitarle la máscara a uno de los ladrones y comprobar, además, que la pistola era simulada. Finalmente, ambos delincuentes recogieron el botín, salieron corriendo y huyeron a bordo de un coche.

Las pesquisas de los investigadores permitieron identificar a tres implicados. Mientras dos ejecutaban el robo, un tercer hombre se encargó de la logística: entró al local momentos antes para inspeccionar la zona, condujo el vehículo de la huida e incluso llegó a intercambiar su ropa con uno de sus cómplices.

Con las identidades sobre la mesa, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de localización y dos de los sospechosos fueron arrestados ayer en Palma. Uno de ellos intentó darse a la fuga a pie por el Polígono de Levante y se atrincheró en un edificio, lo que obligó a montar un operativo policial hasta dar con él en uno de los rellanos. El tercer investigado ha sido detenido esta misma mañana en Marratxí, tras rastrear varios domicilios de sus familiares.

Los tres detenidos ya han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo con violencia.