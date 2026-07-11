Dos detenidos por robar a bañistas de madrugada en la playa de Can Pere Antoni de Palma

Dos detenidos por robar pertenencias a bañistas en la playa urbana de Palma de Can Pere Antoni. Los hechos se desencadenaron a las 03:30 horas, cuando un ciudadano requirió a una patrulla motorizada que realizaba labores de vigilancia en la calle Joan Maragall. El testigo alertó de que varios individuos que se desplazaban en patinete eléctrico estaban sustrayendo de forma descuidada los objetos personales de los usuarios que se encontraban en la arena.

Al aproximarse a la zona, los policías se coordinaron para cubrir el mayor espacio público posible. Uno de los agentes avistó en el carril bici de la calle Felicià Fuster a dos personas a bordo de un vehículo de movilidad personal que coincidían con la descripción facilitada. El agente procedió a interceptarlos y solicitó el apoyo del resto de la dotación, que acudió para asegurar la intervención.

En el cacheo superficial se hallaron ocultos entre las ropas y complementos de los sospechosos diversos dispositivos tecnológicos de alta gama —entre ellos un teléfono móvil de última generación, una cámara fotográfica, cargadores portátiles y auriculares inalámbricos—, así como dinero en efectivo en euros y libras esterlinas. Asimismo, inspeccionaron los alrededores y localizaron tras una valla próxima dos bolsos que contenían documentación y más pertenencias de las víctimas.

El GAP atendió en el mismo lugar del suceso a tres jóvenes turistas de nacionalidad extranjera, quienes refirieron haber sufrido momentos antes la sustracción de sus efectos personales mientras se encontraban agrupados en la playa. Los perjudicados identificaron sin género de dudas la totalidad de los objetos intervenidos como propios, los cuales presentaban una valoración económica conjunta superior a 400 euros.

Ante la existencia de indicios racionales y suficientes de criminalidad, los agentes procedieron a la detención de ambos varones por un presunto delito de hurto. Tras ser custodiados hasta el depósito municipal de detenidos, la Sala de Atestados instruyó las diligencias oportunas y traspasó posteriormente los detenidos a la Policía Nacional.