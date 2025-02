Lo ha vuelto a conseguir, salvo que esta vez ha dado un paso de gigante en su magnífica carrera como creador de un mundo elegante, sofisticado en su justa medida, esperanzador y sobre todas las cosas divertido, y muy muy trabajador, que es el que nos muestra año tras año este joven mallorquín con cara de no haber roto nunca un plato, cuerpo fino, manos ágiles y mente privilegiada.

Pablo Erroz conquistó, y lo hizo silenciosamente prácticamente desde los inicios de su carrera, que ya se puede decir se encuentra en el top, y a la espera de lo que pueda llegar, que ha de ser magnífico. Su poder creativo es brutal, tal como lo leen, su poder de convicción también, y su capacidad de trabajo para lograr una presentación de su moda y estilo, también permanecen inmunes al paso del tiempo, lo que significa que no se ha quemado en este mundo de locos que es el de la moda con firma española.

El pasado viernes Pablo Erroz convirtió la capital de España en su hotel puesto que la inundó de amigos mallorquines que nos desplazamos expresamente a la Mercedes Benz Fashion Week para disfrutar de su trabajo y de su persona y sobre todo arroparle en un momento tan importante en la vida de cualquier creador. El examen final, el día, la tarde, la noche, en que todo se pone en juego para seguir adelante con la carrera de uno y sobre todo con la empresa que ha de hacerla funcionar. Sólo pensarlo me da un vértigo tremendo, porque he de admitir que no fui capaz de superar esa prueba que se nos exige a edades muy tempranas en las que la inmediatez y el éxito económico han de ir de la mano, temporada tras temporada. En todo caso, después les hablaré de la colección, sorprendente viaje en el tiempo, del pasado al futuro inmediato que se liquidaron sobre la pasarela con calidad manifiesta, sólo en veinte minutos de un espectáculo visual y musical de altura en el que la fachada de un Hotel Erroz, quizás sólo un deseo, o una premonición de lo que esta por venir, en todo caso una imagen de marca perfecta.

Erroz es una marca homónima y un proyecto multidisciplinar fundado en 2012 por el diseñador Pablo Erroz. Sus colecciones fusionan un estilo urbano con un lujo accesible y sofisticado, adaptado a los tiempos modernos. Su propuesta combina ropa y accesorios de cuero con siluetas inteligentes y deportivas, además de un enfoque artesanal que une tradición e innovación. Estas colecciones, diseñadas para unir verano e invierno, eliminan las temporadas tradicionales, fomentando un consumo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Las prendas reflejan un compromiso con el planeta y las personas, con el propósito de ser culturalmente relevantes.

Con experiencia en Inditex, Pablo Erroz ha sido reconocido por publicaciones como Vogue, que lo describe como un «heredero del cool neoyorquino» y una de las figuras nacionales más prometedoras, mientras Harper’s Bazaar lo destaca como una de las voces artísticas más influyentes de España.

Desde sus inicios, Pablo Erroz ha apostado por la colaboración multidisciplinar, trabajando con marcas nacionales e internacionales. Ha formado parte de equipos de diseño de empresas como Massimo Dutti, Bershka, WE y Caramelo, y ha colaborado con firmas como Xiaomi, Chupa Chups, New Balance, Fujifilm, Air Europa, Iberia, Campo Viejo, Meller, Bodega LAUS y Grefusa, entre otras. Su experiencia también incluye la creación de colecciones de alfombras para Hispania y Kaymanta, además de colaboraciones en iluminación y mobiliario. Actualmente, desarrolla proyectos en diseño de producto e interiorismo y participa en actividades de formación y dirección de másteres.

La marca ha contado con el apoyo de numerosos artistas nacionales e internacionales y figuras influyentes de la industria de la moda. Incluso SM la Reina Letizia ha respaldado las creaciones de Pablo Erroz en los últimos años.

Erroz-The Hotel / Annual 2025

The hotel, by Pablo Erroz es la nueva propuesta para la temporada 2025 del diseñador mallorquín. The Hotel surge de la evolución natural del capítulo presentado anteriormente: The Club. The Hotel, un lugar donde se dan encuentro diferentes personas, disciplinas y oficios. El lugar donde pasa y se conecta todo bajo la atenta mirada de sus huéspedes y las luces de la gran ciudad. The only hotel for explorers and multitasking minds. The Hotel viene acompañado del nuevo re branding de la marca, que pasa ahora a englobar todos los aspectos que tienen que ver con el diseño bajo el nombre de Erroz.

Erroz opta para la próxima colección por una propuesta amplia y global, donde desaparecen las temporadas. Una colección que por primera vez engloba más propuestas de mujer que de hombre, con tejidos que van desde las sedas, lanas, ikats Made in Mallorca, prints sobre pailettes ó algodones, hasta las características napas marca de la casa. Se acompaña de una carta de colores naturales y a su vez maduros que pasan por los negros, arenas o marrones, en contraste con vibrantes tonalidades de verdes y prints florales.

Una propuesta de shapes con puntos de sastrería, sofisticados y todoterrenos al mismo tiempo, donde se apuesta por la recuperación e incorporación de algunas prendas pasadas icónicas para seguir creciendo de forma sostenible, minimizando el impacto y los procesos de producción, apostando por la durabilidad y atemporalidad por la que se caracterizan las prendas. La propuesta se cierra con un casting multicultural de diferentes edades capaz de realzar la belleza singular de cada individuo y donde las alianzas entre diferentes sectores y oficios vuelve a ser clave.

Como viene siendo habitual, destacan las colaboraciones que forman parte del universo multidisciplinar de Erroz, entre las cuales se encuentra su última colección de suelos para GayaFores inspirados en los tradicionales suelos de hoteles madrileños y como novedad en esta edición, destaca la colaboración con el reconocido fabricante internacional de laminados, Formica Group, con sede en Valencia. Esta alianza se centra en la recuperación de materiales dañados tras la DANA, otorgándoles una nueva vida para construir parte del mobiliario de The Hotel y diseñar accesorios únicos, así como piezas de vestir singulares.

Destaca también la nueva alianza de Erroz con Ploom, creando el accesorio lifestyle perfecto para la funcionalidad del día a día, realizado en materiales premium que consiguen el match perfecto que une a ambas marcas. Todos los modelos calzan la nueva colaboración exclusiva de Lotusse x Erroz. Las dos compañías mallorquinas, se unen por primera vez para la creación de una cápsula atemporal llena de clase y estilo. Erroz ha sellado una alianza estratégica con Reclaim, la app que redefine el concepto de recompra inteligente convirtiendo el valor de sus prendas en crédito reutilizable, impulsando así la moda circular.

La pasarela se llena de piezas históricas de decoración gracias a la colaboración con Minim, poniendo en valor el diseño singular y rescatando piezas altamente valoradas de Milá ó Finn Juhl. Por tercer año consecutivo se afianza la alianza New Balance / Erroz, yendo esta vez un pasó más allá del desfile con la creación de un look masculino inspirado en su modelo 9060 y el saber hacer de la marca deportiva. Tendencia, artesanía e innovación de la mano. Con la colaboración de Nakd, RedFun Experience, la cadena Chic and Basic Hotels y Grupo Tragaluz, quien albergó la fiesta de cierre del nuevo desfile de Erroz. ¡Y que fiesta!

Realmente fue, como decía entusiasmado Pablo durante la celebración y en pleno disfrute, «es la fiesta inolvidable que todos queríamos vivir esa noche única en Madrid, será recordada en el tiempo». El local magnifico de la calle de Gil de Santivañes, en pleno barrio de Salamanca, acogió el fiestón que unió a un variopinto grupo de gente guapa, la que representa el mundo Erroz. Muchos de ellos mallorquines que desde IFEMA nos desplazamos al Tragaluz con ganas de pasar una noche inolvidable. Y lo fue.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, que disfrutó muchísimo del desfile, estaba guapísima de blanco, tuvo que regresar a Mallorca por cuestiones laborales. Sin embargo, el presidente del Consell de Mallorca y su esposa apretaron agendas para poder disfrutar de la noche de principio a fin. Pedro Vidal, Susy Gómez, María Juan de Sentmenat, Juan Ferragut, Pedro Cerón, Mar Aldeguer, se unieron a otros muchos amigos del creador formando un grupo compacto, ilusionante y esperanzador. Que un mallorquín arrastre masas y triunfe en su propia tierra es motivo de una enorme satisfacción. Que dure. Felicidades Pablo por este regalo único. Hasta el año que viene.