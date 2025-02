Richard Gere es uno de los actores más queridos del panorama internacional. El actor estadounidense, que está encantado con su vida en España, tiene un compañero de profesión al que no puede ver ni en pintura, se trata de Sylvester Stallone. Todo comenzó en el año 1974, cuando Gere recibió una suculenta propuesta para trabajar en The Lords of Flatbush, una película basada en la vida de un grupo de jóvenes moteros de los años 50. Entre sus compañeros de reparto se encontraban Stallone, Henry Winkler y Paul Mace, que iniciaban prometedoras carreras en el mundo del cine. El estadounidense aceptó sin pensarlo dos veces aunque jamás imaginó que la experiencia no sería tan positiva como él esperaba.

Sylvester Stallone contó en una entrevista que sintió «aversión inmediata» por Richard Gere desde el primer momento que lo vio. «Se pavoneaba con su chaqueta de motociclista de gran tamaño como si fuera el tipo más malo de la mesa redonda», relataba el actor. Aunque intentaban mantener las formas durante el rodaje por el bien de la película, un simple trozo de pollo provocó que todo saltara por los aires: «Estábamos ensayando en Coney Island y llegó la hora del almuerzo y decidimos tomar un descanso. Hacía frío, así que me senté en el asiento trasero de uno de los autos de la producción. Mientras yo comía mi pancho, él se subió con medio pollo cubierto de mostaza y con grasa casi goteando del envoltorio de aluminio», recordó el mítico Rocky Balboa. «Esa cosa va a chorrear por todos lados… Si me cae en los pantalones, te vas a enterar”, le advirtió a su compañero de reparto. Richard Gere lo miró, le sonrió y le respondió. «No te preocupes por eso».

Sylvester Stallone. (Foto: Gtres)

La salsa terminó cayendo sobre su pantalón provocando el enfado de Stallone: «Le di un codazo en la cabeza y básicamente lo empujé fuera del auto. El director tuvo que tomar una decisión: uno de nosotros tenía que irse. Y yo fui el que se quedó». Y así fue, Gere fue despedido y en su lugar contrataron al actor Perry King, suponemos que asegurándose antes de que no fuera muy fan de las salsas. Los dos han terminado convirtiéndose en actores de gran éxito, y sus caminos volvieron a cruzarse en 1994. Un encuentro que Elton John relata en su libro autobiográfico Me.

Elton John. (Foto: Gtres)

El reencuentro terminó a golpes, según palabras del cantante y compositor. El escenario fue la casa de Elton John, en una cena en homenaje al encargado de Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, quien le había encargado realizar la música de la película El Rey León. Lady Di estaba presente y «entró en confianza muy rápido» con Gere, ambos ya divorciados. «Mientras el resto de nosotros conversaba, no pude evitar notar una atmósfera extraña en la habitación. A juzgar por la forma en que los miraba, la floreciente amistad entre Diana y Richard no le estaba cayendo muy bien a Sylvester», escribió el cantante. «Creo que él llegó a la fiesta con la intención de conquistar a Diana, pero se dio cuenta que sus planes estaban arruinados», confesó.