La princesa Beatriz de York se convirtió a finales del mes de enero en madre de su segunda hija -Athena-, junto al aristócrata de origen italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La pareja se casó en el año 2020, en una discreta ceremonia en Windsor debido a las restricciones por la pandemia y un año más tarde vino al mundo su primera hija, Sienna. A pesar de que nunca ha habido rumores de crisis entre ellos, ahora la prensa británica asegura que el matrimonio podría estar pasando por una fuerte crisis.

Aunque fuentes oficiales de momento no han dicho nada sobre la situación de la pareja, lo cierto es que algunos medios sostienen que entre la hija mayor de los duques de York y su marido las cosas no van tan bien como se esperaban. Un momento delicado para ambos que habría empañado el nacimiento de su segunda hija que, sin duda, ha sido motivo de gran alegría para toda la familia. No solamente para los padres, sino también para los abuelos, en especial, para el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, sobre todo, si se tiene en cuenta que los últimos tiempos han sido muy difíciles para el hermano del rey Carlos III.

Beatriz de York con su marido en París. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, una experta en relaciones personales ha apuntado algunas señales que dejarían claro que el matrimonio formado por la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi está pasando una fuerte crisis. La pareja lleva junta desde el año 2018 y siempre se ha mantenido muy unida. Es más, Beatriz ha sabido gestionar con mucha naturalidad la presencia del hijo mayor de su marido, Wolfie, la que ha integrado en su familia. El pequeño incluso ha participado de manera recurrente en celebraciones privadas de la familia real.

The List, un conocido medio británico, ha podido hablar con Nicole Moore, fundadora y directora ejecutiva de Love Works Method. La especialista asegura que la pareja está más cerca del divorcio que de vivir una segunda luna de miel.

La princesa Beatriz de York con su marido en un acto (Foto: Gtres)

Moore mantiene que Edoardo pasa mucho tiempo lejos de casa debido a su trabajo. Una circunstancia de la que él mismo ha hablado en alguna ocasión, como el pasado año cuando confesó que estaba mucho tiempo alejado de su familia por motivos laborales y que prácticamente hacía vida en un tren. Esto puede pasar factura a cualquier matrimonio y más aún cuando hay una recién nacida de por medio. «Pasar mucho tiempo separados debido al trabajo puede ser crítico para la relación y hacer que se desconecten emocionalmente», ha dicho la experta. Por eso es muy importante que ambos mantengan una comunicación fluida.

La distancia no es el único problema al que se enfrenta la pareja. La relación de Edoardo Mapelli Mozzi con su ex pareja también puede ser foco de discusión. El marido de la princesa Beatriz mantiene una buena sintonía con la arquitecta Dara Huang, que siempre ha hablado bien de él y ha apoyado al matrimonio. Sin embargo, si la relación de Beatriz con Wolfie se vuelve tensa las cosas podrían complicarse, algo que no sería extraño cuando sea un adolescente.

La princesa Beatriz de York con su marido y Wolfie. (Foto: Gtres)

Por último, la situación del príncipe Andrés ha afectado duramente a todo el entorno del duque, incluidas a sus hijas. Es un escenario delicado tanto para Beatriz como para Eugenia, que son víctimas colaterales de las acciones de su padre. Ellas no están excluidas de la familia real, pero tampoco se les está dando mayor protagonismo, a pesar de que podrían hacer un buen papel. Las apariciones públicas de ambas como representantes de la Corona son limitadas, aunque el rey es consciente de que puede contar con ellas en todo momento.