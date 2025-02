El Rey Carlos III otorga el título de su alteza al nuevo Aga Khan

Tras la muerte del príncipe Karim, Aga Khan IV, su hijo el príncipe Rahim ya ha tomado posesión como nuevo líder espiritual de los musulmanes ismaelitas. El Aga Khan V ha sido designado sucesor de su padre tras conocerse el testamento del príncipe Karim, tal como indica la tradición. El que fuera uno de los íntimos amigos del Rey Juan Carlos desde la infancia falleció en Lisboa a los 88 años y el pasado fin de semana se celebraron sus exequias en la capital lusa. Unos funerales a los que asistieron algunos mandatarios, entre ellos, el padre del Rey Felipe VI.

Ha pasado apenas una semana desde la muerte del príncipe Karim y ahora la casa real británica ha hecho un importante anuncio que tiene que ver con el nuevo Aga Khan. En un comunicado que se ha hecho público a través de diferentes canales, el Palacio de Buckingham ha confirmado que el rey Carlos III ha concedido el título de alteza al príncipe Rahim: «Para conmemorar la ascensión del Príncipe Rahim Al-Hussaini Aga Khan como quincuagésimo imán hereditario de la comunidad musulmana chiíta ismaelita, y de acuerdo con una larga tradición, el rey ha tenido a bien conceder al nuevo Aga Khan el título de su alteza», reza el texto.

The King is pleased to grant the new Aga Khan the title “His Highness”. pic.twitter.com/N1idu5d2eW

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2025