La desconocida colección de Richard Gere: 156 fotos valoradas en 2 millones de dólares

150 fotografías valoradas en dos millones de dólares. Esa es la desconocida colección que Richard Gere atesoró durante los primeros años de su trayectoria. Debido al contacto que tenía con algunos directores y fotógrafos, consiguió imágenes que pasarán a la historia y que retratan una parte importante de los siglos XIX y XX.

Él mismo ha comentado en varias entrevistas que era un apasionado de la fotografía, pero muy pocos estaban al tanto de su gran tesoro. Hace unos días finalizó su mudanza a Madrid y un camión se dejó ver en la urbanización La Moraleja. Los operarios descargaron cuadros, pertenencias personales e incluso una casa de madera, pero ¿dónde están las fotos del actor?

Richard Gere se fija en aquellas imágenes que cuentan una historia. Le interesa mandar un mensaje, llamar la atención del público a través de un concepto que tenga un significado especial, pero ¿qué a qué artistas ha conseguido incluir en su repertorio? En marzo de 2022 puso su colección en manos de la famosa casa de subastas Christie’s y fue entonces cuando algunos detalles empezaron a ver la luz.

Gere tiene obras de algunos fotógrafos tan reputados como Alfred Stieglitz, Edward Weston, Le Gray, Carleton Watkins o Tina Modotti. Lo más atractivo de todo es que es un material variado que refleja escenas de todo tipo. El actor estadounidense ha demostrado una vez más que tiene mucho talento a la hora de reconocer un buen proyecto. Ha protagonizado y producido películas importantes, pero sus capacidades van más allá.

Colección de fotografías de Richard Gere. (Foto: YouTube)

La colección del artista recibió el nombre de The Photographs From the Richard Gere Collection y había algunas piezas que costaban más de 60.000 dólares. El portal digital Cultura Inquieta recoge unas declaraciones que dio el marido de Alejandra Silva para promocionar esta iniciativa. «Estas fotografías llegaron a mi vida porque me removieron algo por dentro. Tienen un alma real, una humanidad, una generosidad… no importa la técnica».

Lo único que buscaba era una foto que le generase sentimientos, independientemente del contenido que mostrase. «Es como cuando escuchas una temprana grabación de un gran cantante de ópera de 1902, cuando empezaban a grabar, tiembla y se raya. Pero la calidad de la voz, el alma de la voz, te sigue dando de lleno en el corazón».

Parte de la colección de Richard Gere. (Foto: Christie’s)

Según contó, había algunas obras que no eran perfectas porque ese nunca fue el objetivo principal: «La mayoría de los fotógrafos de esta colección no están interesados en la técnica, y quienes lo están, vienen de un lugar muy profundo, muy personal, con un punto de vista, entendiendo el universo».

¿Cuándo empezó todo?

Entrevista de Richard Gere a Darius Hilmes. (Foto: YouTube)

Darius Hilmes, la persona que se encargó de la subasta de Christie’s, mantuvo una conversación con Richard Gere para conocer qué había detrás de la colección. El intérprete desveló que coleccionaba imágenes desde los años 70, por eso no dejó pasar la oportunidad cuando trabajo con ciertos directores y les pidió ayuda para enriquecer su recopilatorio.

Para que Himles comprendiese mejor su afición le dijo: «Ser un actor quiere decir que mi herramienta principal son las emociones. Así que creo que la mayoría de las imágenes que me provocan una reacción sugieren una historia o un momento de misterio». Partiendo de esta premisa, es normal que Gere haya atesorado unas obras tan variadas como relevantes. Esas son las dos claves de su éxito y el motivo por el que están valoradas en un precio millonario.