Detenidos dos de los violentos sudamericanos que asaltaron brutalmente a un anciano de 88 años mientras dormía en Palma

La investigación del violento asalto a un anciano de 88 años en Palma ha dado un importante paso adelante con la detención de dos de los presuntos autores del robo con violencia cometido durante la madrugada del pasado sábado en una vivienda de la barriada de La Soledad. El arresto se ha producido en Barcelona, justo en el momento que trataban de huir y evadir la acción de la justicia.

Según ha podido saber OKBALEARES, los dos arrestados permanecen en la Jefatura Superior de Policía de Baleares, donde se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial. La investigación sigue abierta y los agentes de la Policía Nacional no descartan nuevas detenciones en las próximas horas para localizar al tercer implicado y esclarecer por completo los hechos.

El asalto se produjo sobre las 04.21 horas en una vivienda situada en la calle Siquier, donde tres individuos consiguieron acceder tras forzar las cerraduras de la casa. Los sospechosos actuaban con el rostro parcialmente cubierto y llevaban calcetines en las manos, presuntamente para evitar dejar huellas dactilares.

Una vez en el interior, sorprendieron a la víctima, un hombre de 88 años, mientras dormía. Los asaltantes emplearon la violencia para arrancarle del cuello una cadena de oro antes de abandonar rápidamente la vivienda. El anciano sufrió diversas lesiones y, sobre todo, un grave impacto psicológico tras vivir un episodio de extrema violencia dentro de su propio domicilio.

Desde el primer momento, la Policía Nacional centró la investigación en el análisis de las cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes captaron con claridad la llegada de los sospechosos y la forma en la que manipulaban las cerraduras hasta acceder a la vivienda. Los investigadores también realizaron una exhaustiva inspección ocular para recopilar todos los indicios.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes han permitido identificar y detener a dos de los presuntos autores del robo. Sin embargo, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas para arrestar al tercer implicado o a otras personas que pudieran haber participado en la planificación o ejecución del asalto.

Este violento robo con violencia en vivienda en Palma provocó una enorme conmoción entre los vecinos de La Soledad, que reclamaron un incremento de la presencia policial tras un suceso que dejó gravemente afectado, tanto física como emocionalmente, a un hombre de avanzada edad atacado mientras descansaba en su propia casa.