Brutal asalto de madrugada a un anciano de 88 años mientras dormía en Palma: 3 sudamericanos irrumpen en su casa y le roban

Un hombre de 88 años permanece herido y profundamente traumatizado después de sufrir un violento asalto en el interior de su vivienda durante la madrugada de este sábado en Palma. La víctima fue sorprendida mientras dormía por tres asaltantes que irrumpieron en la casa tras forzar las cerraduras y que no dudaron en emplear la violencia para arrancarle del cuello una cadena de oro.

Los hechos ocurrieron a las 04.21 horas en la calle Siquier, en la barriada palmesana de La Soledad, donde la tranquilidad de la noche quedó rota por un robo con violencia en vivienda que ha generado una enorme preocupación entre los vecinos.

Según las primeras informaciones, el sistema de videovigilancia detectó la presencia de los tres individuos cuando manipulaban las cerraduras de la vivienda hasta conseguir acceder al interior. Las imágenes muestran cómo actuaban con una sorprendente tranquilidad y coordinación, sin aparentes prisas y siguiendo un método que hace pensar en una actuación perfectamente planificada.

Los sospechosos llevaban calcetines en las manos, un detalle que podría responder al intento de evitar dejar huellas dactilares, mientras que algunos ocultaban parcialmente su rostro con prendas de vestir para dificultar su identificación por las cámaras de seguridad.

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes se dirigieron directamente hasta donde descansaba el hombre de 88 años. La víctima apenas tuvo tiempo de reaccionar. En apenas unos segundos, los asaltantes le arrancaron violentamente una cadena de oro que llevaba al cuello antes de abandonar el domicilio con rapidez.

El anciano sufrió diversas lesiones durante el asalto y, sobre todo, un fuerte impacto psicológico tras vivir una situación de extrema violencia dentro de su propio hogar. El suceso ha causado una profunda indignación entre los vecinos de La Soledad, quienes muestran su preocupación por la creciente sensación de inseguridad y reclaman una mayor presencia policial para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

El modo de actuar de los autores —de madrugada, con el rostro parcialmente cubierto, utilizando calcetines en las manos y accediendo tras forzar las cerraduras— evidencia una actuación meticulosa, aunque por el momento la investigación deberá determinar si están relacionados con otros robos similares.

Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación y trabajan en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad, así como de todos los indicios recogidos en la vivienda para tratar de identificar y localizar a los tres autores del violento robo. Los investigadores confían en que las imágenes obtenidas permitan avanzar en una investigación que mantiene una gran preocupación entre los residentes de la zona.

Mientras tanto, el anciano continúa recuperándose tanto de las lesiones sufridas como del enorme susto vivido durante una madrugada que difícilmente podrá olvidar, después de que la seguridad de su propio hogar se viera rota por un asalto de extrema violencia. Fuentes próximas a la investigación apuntan a que las imágenes son muy claras y se pueden producir detenciones en las próximas horas. Por ese motivo, recomiendan a los tres sujetos que se entreguen en la mayor celeridad posible para evitar agravar su condena.