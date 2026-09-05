Detenido en Palma por apuñalar a un hombre en el cuello durante una reyerta en la plaza Gomila

La Policía Nacional ha detenido a un joven por supuestamente asestar varias puñaladas a un hombre en el cuello y el torso durante una reyerta en la plaza Gomila, en Palma.

Los hechos han ocurrido este sábado sobre las 05.00 horas, según han informado fuentes policiales, tras producirse una pelea en dicha plaza por motivos que por el momento se desconocen.

El presunto autor, un joven español de 18 años, ha apuñalado a la víctima con una botella o un vaso de cristal roto y le ha causado heridas en el cuello y en el torso.

Por la zona había agentes de paisano que se han acercado a la plaza al ver que se había producido una reyerta y han atendido a la víctima, que ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases.

El herido ha identificado al supuesto agresor y la Policía Nacional lo ha detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

También la Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente entrar en el domicilio de su ex pareja cuando esta dormía y agredirla. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del arrestado.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, la víctima estaba durmiendo en su vivienda y se despertó de repente al oír ruidos en el exterior y gritos de un hombre, que reconoció como su ex pareja.

El presunto autor saltó la verja de entrada, entró en la casa y se dirigió a la habitación, donde la víctima le exigió que se marchase, pero el hombre hizo caso omiso.

La mujer cogió el teléfono para llamar al 091 y trató de escapar para refugiarse en su coche. En ese momento, el supuesto agresor salió tras ella y la golpeó, diciéndole que si llamaba a la Policía la iba a matar.

El teléfono cayó el suelo y la víctima finalmente pudo refugiarse en su coche y avisar a los agentes. A la llegada de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Manacor, tras atender a la víctima, los agentes entraron en la casa para detener al hombre.