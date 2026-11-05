Detenido un marroquí por desvalijar a un chico al que conoció por Grindr y tras pasar una noche de sexo salvaje en Palma

Una cita sexual que prometía una noche de pasión terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Dos hombres, ambos de alrededor de 30 años, quedaron a través de Grindr, la conocida aplicación de citas para hombres homosexuales, y lo que comenzó como un encuentro íntimo acabó con un robo, una agresión y una denuncia ante la Policía Nacional.

Según la investigación policial, los dos jóvenes pasaron la noche manteniendo sexo salvaje en el domicilio de uno de ellos. Sin embargo, en un momento dado, el propietario de la vivienda decidió meterse en la ducha, dejando a su acompañante solo en una de las habitaciones.

Fue entonces cuando el invitado habría aprovechado la ocasión para registrar las pertenencias de su anfitrión. Sin demasiados escrúpulos, habría abierto su cartera y se habría apoderado del dinero en efectivo y de varias tarjetas bancarias.

Pero el robo no pasó inadvertido. El dueño de la casa sorprendió al supuesto ladrón mientras rebuscaba entre sus pertenencias y trató de impedir que se llevara sus cosas. La reacción del individuo fue violenta: aprovechando su mayor corpulencia física, lo habría empotrado contra la pared, agarrado fuertemente del cuello y agredido antes de abandonar precipitadamente el domicilio.

La víctima no tardó en descubrir que el episodio todavía le iba a dar más quebraderos de cabeza. Varios días después del encuentro, comenzó a detectar cargos fraudulentos en su tarjeta de crédito. Al comprobar que estaban utilizando una de las tarjetas sustraídas durante aquella cita, decidió acudir a la Policía Nacional y denunciar lo sucedido.

Los agentes iniciaron las pesquisas para esclarecer los hechos y lograron identificar al presunto responsable. Finalmente, la investigación permitió comprobar su presunta autoría y detener al sospechoso, un hombre de nacionalidad marroquí y unos 30 años.

Al detenido se le atribuyen presuntos delitos de robo con violencia y estafa. Lo que había comenzado como una noche de sexo entre dos desconocidos que se habían conocido a través de una aplicación terminó con uno de ellos denunciando una agresión y el otro detenido por la Policía.