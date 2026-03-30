Detenido un caravanista por pinchar las ruedas de 14 coches aparcados en el mirador Es Vedrá de Ibiza

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 54 años de edad y de nacionalidad española como presunto autor de los pinchazos en las ruedas de hasta 14 vehículos que se encontraban estacionados en las proximidades del mirador de Es Vedrá, en la isla de Ibiza.

El suceso tuvo lugar el pasado sábado 28 de marzo, cuando se solicitó la presencia de una patrulla de la Benemérita en la carretera cercana al mirador, debido a la aparición de numerosos vehículos con daños en sus ruedas. Al llegar al lugar, los agentes pudieron constatar que alrededor de 20 vehículos estaban afectados, la mayoría con los neumáticos pinchados. Ante esta situación, se iniciaron las gestiones necesarias para localizar al responsable de estos desperfectos.

Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que uno de los vehículos contaba con un sistema de videograbación. Tras revisar las imágenes, observaron a un hombre realizando los pinchazos con un objeto punzante. Además, los guardias civiles entrevistaron a varias personas presentes en la zona, quienes aportaron información adicional y características físicas del presunto autor.

Con todos los datos recopilados, los agentes lograron localizar al sospechoso a última hora de la misma tarde. El hombre residía en una caravana situada en una zona próxima al mirador. Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de daños.

Hasta el momento, se han recibido un total de 14 denuncias, aunque no se descarta que esta cifra aumente, ya que podrían existir más vehículos afectados por los hechos. La Guardia Civil continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el incidente y determinar si hay más implicados.