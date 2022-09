Denuncian la presencia de restos animales y material sanitario sin tratar en el vertedero de Menorca

El PP de Menorca denuncia múltiples irregularidades en el vertedero de Es Milà donde una serie de fotografías desvelan la presencia de restos de animales que debieron ser incinerados pero que han sido enterrados junto a toneladas de basura; restos de lo que parece material sanitario que tampoco han recibido el tratamiento correcto; bolsas de basura que han sido enterradas sin abrir y, por lo tanto, sin tratar para poder seleccionar el residuo; y numerosas botellas y envases que debieron ser localizadas para evitar que acabaran en el vertedero.

El PP exige a la presidenta del Consell, Susana Mora, y al conseller de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, que den explicaciones con la máxima transparencia y de forma urgente sobre las irregularidades que han sido detectadas en el vertedero de Es Milà. Así lo han afirmado en rueda de prensa la presidenta del PP menorquín, Misericordia Sugrañes, y el conseller insular del mismo partido Adolfo Vilafranca.

Ambos mandatarios del PP aseguran que han tenido acceso a fotografías y testimonios que evidencian malas praxis en el tratamiento de residuos que “es necesario aclarar”. También denuncian la ausencia de vigilancia y control por parte del tripartito de izquierdas que gobierna en la isla.

“Desde el Partido Popular estamos muy preocupados con las informaciones periodísticas de los últimos días y los testimonios que hemos recabado, ya que de todo ello se deduce que algo no está funcionando en Es Milà y el tripartito o bien no se ha enterado o bien lo sabía y no había hecho nada. Ambos supuestos son muy graves”, ha reflexionado la también portavoz del Grupo Popular en el Consell de Menorca.

“Esta forma de hacer las cosas es inaceptable e impropia de una Reserva de Biosfera, genera alarma social y una profunda preocupación. Menorca no está siendo ejemplar en el tratamiento de los residuos y no nos lo podemos permitir”, ha manifestado la portavoz del PP.

Sugrañes recuerda que el conseller de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera, Josep Juaneda, «se llenara la boca en un artículo sobre la Ley Menorca Reserva de Biosfera donde destacó que la norma permitirá que la declaración sea más que una marca y asegurara que avanzamos en la línea del desarrollo sostenible tal y como contemplan los objetivos de la Agenda 2030 adoptados por la ONU»·

Ante estas manifestaciones de Josep Juandea, Sugrañes responde lo siguiente: “La gestión de es Milà no tiene nada de sostenible y no es un problema de falta de recursos, es un problema de gestión y de prioridades políticas de los que solo están preocupados en prohibirlo todo, en complicarlo todo con más burocracia y en batallitas políticas para hacer ver que son los más ecologistas y los más menorquinistas cuando los hechos demuestran lo contrario”.

Y prosigue Sugrañes: “Ecologismo no es prohibirlo todo ni estar en contra de todo por definición, ecologismo es gestionar los recursos naturales de la mejor manera posible y esto hoy no está pasando”.

Para el PP de Menorca las graves irregularidades en el vertedero de Es Milà se producen «con el beneplácito de la presidenta, la socialista Susana Mora, quien no está ni se la espera y parece que los problemas no van con ella». “¿Dónde está la presidenta?”, se ha preguntado Sugrañes quien ha insistido en su “incapacidad de gestión, su falta de liderazgo, sus muestras de agotamiento y de estar de salida después de siete años perdidos». Después de casi una semana, tenemos muchas preguntas a las que debe responder”.

Preguntas al Consell

Otras preguntas lanzadas por el PP a la presidenta del Consell son éstas: «¿Qué ha pasado para que los restos animales no hayan sido incinerados y hayan acabado en el vertedero sin ningún control? ¿Desde cuándo sabe el Consell de Menorca que se producen estas malas prácticas? ¿Cuántas toneladas de animales han sido enterradas en el vertedero? ¿Quién controla el trabajo de la UTE que gestiona el vertedero? ¿Hay protocolos y mecanismos de control para vigilar el cumplimiento del contrato? ¿Puede el Consell de Menorca asegurar que se están cumpliendo las normativas? ¿Todo lo que está pasando es propio de una Reserva de Biosfera?”.

El conseller Adolfo Vilafranca se ha preguntado «por qué se han reducido las cifras de incineración este año frente a los dos precedentes cuando se produjo menor consumo de carne por la pandemia, estadística que apunta a que no estamos ante un hecho puntual ni reciente lo que genera una enorme alarma social”. De hecho, las imágenes que certifican las irregularidades en el vertedero de Es Milà son del año 2021, según ha podido comprobar la Guardia Civil.

Finalmente el PP de Menorca reclama explicaciones por la denunciada presencia de bolsas con material sanitario que tampoco habrían sido tratadas debidamente, bolsas sin abrir y numerosos envases y botellas cuando en teoría todo residuo que entra en Es Mila pasa por un tromel de cribado para seleccionar los residuos que luego son reciclados y así reducir las toneladas que son enterradas y alargar la vida útil del vertedero.

Vilafranca ha explicado que “en la visita realizada junto a Maite Salord nos explicaron todo el proceso y las imágenes a las que hemos tenido acceso demuestran que no se está siguiendo”. “Lo que está pasando es un paso atrás y enviar un mensaje devastador a los ciudadanos que desincentiva la recogida selectiva, algo que no nos podemos permitir”. “No entendemos qué está pasando cuando la planta es nueva y se ha hecho una fuerte inversión”, se ha cuestionado.