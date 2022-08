Joan Aguiló, presidente de la Asociación de Copropietarios del Lluís Sitjar, ha manifestado hoy a OKBALEARES que ni él ni ninguno de los accionistas sabe «nada» de manera oficial sobre la oferta del Ajuntament de Palma por el solar en el que se ubicaba el antiguo estadio. «Nos lo tienen que notificar personalmente y, que se sepa, eso no ha sucedido todavía». «Además -agregó Aguiló- estamos pendientes del informe de dos abogados sobre la intención de Cort de solicitar la división de la cosa común».

El presidente de los Copropietarios dijo estar «alucinado» ante lo que ha leído hoy sobre que El Ayuntamiento de Palma ha invitado a los copropietarios del Estadio Lluís Sitjar a vender sus acciones para reconvertir el espacio, añadirlo a la red de equipaciones municipales y ampliar la Cuña Verde.

En un comunicado, el Consistorio ha avanzado que los copropietarios ya pueden vender sus acciones al Ayuntamiento de Palma, que se compromete a adquirir el 100% de los 666 títulos gracias a una inversión de 11,2 millones de euros. En concreto, se invertirán 16.935 euros por acción.

De esta forma, el acuerdo elaborado por el área de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad «cumple el compromiso de hacer una oferta pública para resolver una situación que se prolongaba desde hacía muchos años», según ha detallado el Ayuntamiento y recoge Europa Press.

«Lo que deben hacer es notificarlo personalmente a cada afectado y, yo, por mi parte, que como Aguiló debo ser alfabéticamente uno de los primeros de la lista, carezco de la menor información al respecto», dijo Joan Aguiló que «recordó» al Ajuntament de Palma como acabó la expropiación que llevaron a cabo en el canódromo, «teniendo que pagar mucho dinero tras haber perdido el juicio».

«Cada copropietario es libre de hacer lo que desee con su acción, pero lo primero que deben hacer es notificarlo», agregó el presidente, que aseguró que hasta ahora «sólo he tenido una charla telefónica con la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad,». «La conversación con Neus Truyol fue muy cordial -aseguró Aguiló-. Le he pedido que me pase la oferta por escrito y yo la remitiré a los propietarios, que son los que a nivel individual deben tomar la decisión».