Consulta los horóscopos del 25 al 31 de octubre.

Ésta es la predicción del horóscopo del 25 al 31 de octubre de 2024 de todos los signos del zodiaco:

Aries

Esta semana estás protegido por el universo, los ángeles o Dios, como tú quieras llamarlo, pero estás protegido. Estás bendecido por las estrellas. Es una semana donde vas a sentir una paz interior maravillosa que te hará estar tranquilo. Sabes que todo va a ir bien. Confías en la vida y sientes que tienes un buen momento. Te sientes afortunado, mi querido Aries.

Tauro

Esta semana va a estar llena de nuevas ideas, de nuevos pensamientos, de nuevas formas de vivir tu vida, y sabes qué Tauro, abrirte a esas nuevas formas de pensar y de entender las cosas te va a sentar muy bien. Lo vas a sentir en tu energía, en tu motivación y en tus ganas de disfrutar del aquí y el ahora. Así que abre tu mente y todo será posible.

Géminis

Hay mucho ruido a tu alrededor. Todos quieren opinar sobre tu vida y nadie pregunta qué quieres tú. Esta semana te acompaña la energía del retiro, del silencio, de dejar el ruido de fuera y centrarte en tu voz interior. Necesitas tomar decisiones sobre tu vida desde tu pensar y tu sentir. Nadie te conoce como tú mismo, así que escúchate y encontrarás el camino correcto.

Cáncer

Esta semana toda tu habilidad y energía estarán dirigidas hacia tu trabajo. Te sentirás enfocado, estructurado y haciendo lo que hay que hacer para lograr tus objetivos. Te sientes muy orgulloso de todo lo que has conseguido y sabes que tus nuevos proyectos los realizarás con éxito. La fortuna está de tu lado y lo sabes. Aprovecha tu suerte.

Leo

Mi querido Leo, esta semana vas a ser muy analítico y no te vas a dejar llevar por las emociones, sino que las vas a aparcar durante un rato para poder centrarte en observar tu realidad desde un punto de vista práctico. Necesitas claridad mental para poner orden en tu día a día y dar forma a un plan de acciones. La energía de esta semana te va a facilitar esta labor.

Virgo

Esta semana tu nivel de energía va a estar por las nubes, y no sólo eso, sino que el universo te regala la fuerza para apagar tu mente. Estás pletórico, abierto a experimentar cualquier cosa que te presente la vida y a disfrutar sin ponerle cabeza, algo que es un gran reto para ti. Vas a soltar el control, a dejar la mente a un lado y a fluir. Disfruta Virgo.

Libra

Comienzas la semana con mucha claridad y mucha fuerza. Sientes que todo va a salir bien y que estás preparado para mostrarle al mundo quién eres. Esa fuerza interior se verá alimentada por las nuevas oportunidades que se presentarán en tu camino esta semana. Nuevas propuestas que te abrirán las puertas a un nuevo futuro económico que aumentará tu calidad de vida.

Escorpio

Vas a sentirte feliz y muy conectado con tu talento creativo y así se lo vas a mostrar al mundo. La energía de esta semana te va a poner en contacto con tu poder interior, con tu mundo emocional, con la fuerza que vive en ti y te vas a sentir mejor que nunca, porque has logrado un equilibrio entre tu mundo emocional y el intelectual. Te sientes mejor que nunca.

Sagitario

Sigues con la energía bloqueada sagi. Quedarte en el sofá parado esperando que todo suceda y sin hacerte responsable de tu vida es lo que te lleva, por segunda semana, a seguir sin energía, sin ganas, dejándote llevar por la pereza. Sólo depende de ti romper este círculo de desánimo. Recuerda que sólo vencerás al bloqueo poniendo acción en tu vida. Sagi, eres puro movimiento, así que levántate y baila con la vida.

Capricornio

La energía de la celebración te visita esta semana capri. Te sientes feliz, ilusionado y con ganas de gritarle a las personas a las que quieres que te sientes capaz de todo. Y es que lo estás haciendo muy bien. Estás creando una estructura de acciones para poder alcanzar tus metas y poder así demostrarle al mundo lo mucho que vales. No te olvides de sonreír y de celebrar tus éxitos con la gente a la que quieres.

Acuario

El mundo está a tus pies. Estos días tienes un brillo único y poderoso. Todo juega a tu favor, así que atrévete a mostrar lo mejor de ti. Allá donde vayas dejarás huella y sentirás que tienes un fuerte magnetismo con las personas que se crucen en tu camino. Es tu semana Acuario, así que no pierdas ni un minuto y empieza a disfrutar de tu suerte.

Piscis

Mi querido Piscis, tienes una preocupación interna, algo invade tu pensamiento y está bloqueando tu energía. No consigues sentirte del todo bien. Tratas de no ponerle foco. Vives tu día a día como si no pasase nada y evitas enfrentarte a lo que hay dentro de ti. Piscis, tienes mucha luz que mostrar al mundo, sólo tienes que parar, escuchar tu verdad y tomar las decisiones que tengas que tomar. Recuerda que el mundo es de los valientes.

