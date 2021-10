El departamento de Medio rural y Marino del Consell Insular de Ibiza ha puesto en marcha la campaña específica ¡Esto Sí, es de Ibiza! Panellets con almendra de Ibiza, dentro del marco general de la campaña Esto sí, es de Ibiza para la promoción del producto local. Esta campaña, que ya se desarrolló el año pasado por primera vez, distingue los panellets hechos con almendra de la isla con un identificativo especial y que será visible en los hornos colaboradores: Can Vadell, Can Bufí, Can Blay, Samos Deli, Frutos, Can Coves y Frutos Secos Ibiza.

Ante el éxito y buena acogida que tuvo entre los consumidores y comercializadores de almendra en la primera edición, este año se han adherido a la campaña dos nuevos hornos y la empresa Frutos Secos Ibiza, informa el Consell en un comunicado. De hecho, los comentarios que recibieron los participantes en la campaña por parte de mucha gente mayor y experta en panellets es que con almendra de Ibiza son más dulces y sabrosos.

Durante estos días y por la festividad de Tots Sants, cuando es tradicional el consumo de los panellets, los consumidores podrán degustar este dulce festivo elaborado íntegramente con almendra ibicenca. Se trata de un dulce muy preciado en Ibiza y Formentera, siendo las únicas islas de Baleares donde se vive esta tradición gastronómica.

La almendra de Ibiza es muy preciada por su dulzura y se destinaba

tradicionalmente a los dulces de lujo como los panellets o la Salsa por ser un producto muy sabroso. Este año se calcula que entre los hornos que participan en la campaña se utilizarán más de 500 kilos de almendra ibicenca.

El almendro en Ibiza es un cultivo que está en fuerte regresión y solo se pueden plantear nuevas plantaciones si los precios de compra salen del mercado internacional a granel y por eso es fundamental crear un canal de comercialización al por menor en mercados locales que permitan pagar precios que compensen al productor e incentiven las nuevas plantaciones, explica la institución insular.

Por este motivo, la promoción del consumo de almendra de Ibiza a través de productos tradicionales como los panellets es la única manera de que un producto de gran calidad como es la almendra ibicenca pueda diferenciarse frente a almendras de bajo coste de plantaciones intensivas, pero de menor sabor.

A lo largo de este año se han puesto en marcha dos nuevas plantaciones de almendros en la zona de Sant Antoni, dentro de un plan de recuperación de este fruto que ha acompañado a los isleños desde su llegada con los fenicios.