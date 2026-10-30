Confirman la muerte de la mallorquina Mari Carmen García, desaparecida en el trágico accidente ferroviario de Toledo

La mallorquina Mari Carmen García, que viajaba en el AVE accidentado este miércoles en Urda (Toledo), ha sido identificada entre las víctimas mortales. García viajaba en el vagón 7 del AVE, que chocó contra el Iryo, y se desplazaba a Sevilla con una compañera de trabajo y dos fotógrafos por motivos laborales.

Varias publicaciones en redes sociales del entorno familiar y laboral de la mujer alertaron de la búsqueda de Mari Carmen, que vivía y trabajaba en Madrid.

Este viernes, el padre de una compañera de trabajo que viajaba en el AVE con Mari Carmen García había pedido ayuda para localizar a la mallorquina, la única entre los cuatro compañeros de trabajo de la que no se sabía nada.

«Es una chica de 26 años que es compañera de mi hija, es importante para nosotros, la familia está ya desesperada y no logramos encontrarla», señalaba en declaraciones a los medios difundidas por IB3.

Su familia ya había presentado una denuncia ante la Guardia Civil, que les tomó muestras para el cotejo de ADN. El alcalde de la localidad cordobesa de Rute, David Ruiz, donde Mari Carmen tenía lazos familiares, contactó con la familia y confirmó que se han trasladado a la Península para tratar de localizar a la joven. Este jueves estuvieron toda la noche buscándola en hospitales de Madrid, sin éxito.

El primer edil aseguró que los familiares estaban «desolados», pero que no perdían la esperanza de que pueda encontrarse entre los heridos graves que, por el momento, no hayan sido identificados, según recoge Europa Press.

Cabe recordar que, tras el minuto de silencio este pasado miércoles frente al Ayuntamiento de Palma, la presidenta del Govern, Marga Prohens, indicó que, según una información difundida por IB3, la mallorquina se encontraba fuera de peligro. No obstante, posteriormente se conoció que la familia seguía buscando a la joven y que, por tanto, se desconocía su estado de salud.

Prohens traslada su pésame a la familia

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su apoyo y pésame a la familia y amigos de Mari Carmen García.

Prohens ha lamentado en un mensaje en la red social ‘X’ que se trata de «una pérdida irreparable» y se ha mostrado afectada por la identificación de la joven entre las víctimas mortales del accidente.

«Después de días de angustia y sufrimiento de la familia y de estar todos pendientes de su localización, finalmente se ha confirmado el peor desenlace», ha escrito.

La líder del Ejecutivo ha trasladado todo su apoyo a la familia y amigos de la joven, a los que el Govern pone a su disposición todos los medios necesarios.