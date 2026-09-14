Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol choca contra un semáforo en Palma cuando intentaba girar

La Policía Local de Palma investiga a un hombre de 28 años y nacionalidad colombiana por un presunto delito contra la seguridad vial después de que diera positivo con una tasa de 0,84 mg/l de alcohol en aire espirado tras sufrir un accidente de madrugada.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre, alrededor de las 4:30 horas, en la confluencia de las calles Gabriel Maura y Aragón. Una patrulla de la UNOC (Unidad Nocturna) acudió al lugar tras registrarse un accidente de tráfico en el que no hubo heridos.

Según la inspección realizada por los agentes, el turismo circulaba por la calle Gabriel Maura y trató de efectuar un giro a la izquierda para incorporarse a la calle Aragón. Durante la maniobra, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó con su parte delantera derecha contra un semáforo regulador del tráfico y de peatones situado frente al número 40.

Tras el impacto, el conductor intentó abandonar el lugar. Sin embargo, los daños provocados por la colisión se lo impidieron. El vehículo sufrió una importante avería en la rueda delantera derecha y en el sistema de dirección, además de daños en el parachoques, la aleta y la puerta, por lo que quedó inmovilizado frente al número 41 de la calle Aragón.

Los agentes comprobaron entonces que el conductor presentaba síntomas compatibles con el consumo de alcohol. Al realizarle la prueba de etilometría, obtuvo un resultado de 0,84 mg/l de aire espirado, una tasa que supera ampliamente el límite administrativo y se sitúa por encima del umbral establecido para un posible delito contra la seguridad vial.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma se encargó de instruir las diligencias, que serán remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.