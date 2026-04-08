Conductor borracho de 75 años en Palma: sufre un accidente y la Policía le tiene que ayudar a bajar del coche

Agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma actuaron la noche del pasado sábado ante un hombre, español de 75 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El conductor, que llevaba una cogorza monumental, apenas podía mantener la verticalidad y tuvo que ser ayudado por los agentes para salir del vehículo tras haber sufrido un accidente.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas en la confluencia de la carretera de Valldemossa con la calle Sant Vicenç de Paül. La base del 092 recibió el aviso de un accidente de tráfico entre dos turismos, alertando de que uno de los conductores presentaba síntomas de embriaguez.

La primera dotación en llegar al lugar, perteneciente a la Unidad de Seguridad Integral (USEI), comprobó el estado del implicado. El hombre se encontraba bajo unos efectos tan severos del alcohol que los policías tuvieron que ayudarle a bajar del coche, ya que era incapaz de sostenerse en pie sin ayuda.

Los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,98 mg/l de aire espirado, cifra que casi cuadruplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

El conductor rechazó de forma voluntaria la realización de una prueba de contraste en un centro sanitario. A causa de los daños sufridos en el accidente, su vehículo quedó inutilizado para circular y fue retirado por el servicio de grúa hasta una calle próxima, quedando a disposición del titular.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) cumplimentó las diligencias preventivas por el siniestro, mientras que la Sala de Atestados instruyó el informe penal para su remisión a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.