El cómic El azul es un color cálido es desde hace tres años lectura obligatoria para alumnos de 13 años de un instituto de Mallorca. Esta novela gráfica forma parte del temario en la asignatura de Lengua Castellana de 2º de ESO en el IES Porreres. Hace diez días el profesor lo repartió en clase y le pidió a sus alumnos que debían leerlo y luego realizar un trabajo.

«La niña me dijo que le daba asco y yo no salía de mi asombro cuando pude leerlo», relata Álex Sansó, el padre de una de las estudiantes de dicha clase. Este miércoles el progenitor ha interpuesto una denuncia ante los juzgados de Palma contra el docente y el equipo directivo del centro, a través de la Fundación Española de Abogados Cristianos. La entidad considera que se ha podido cometer un delito de distribución de material pornográfico entre menores.

«La coordinadora del centro me dijo que era el tercer año que estaban dando a leer este cómic y que hasta se momento nadie se había quejado», asegura Sansó a OKDIARIO. En este sentido, cree que si otros padres no se han pronunciado es por temor a posibles represalias contra sus hijos. «Algunos no dicen nada para protegerlos. Si se quejan puede que le hagan la vida imposible a su hijo», sostiene.

El libro en cuestión se denomina Le bleu est une couleur chaude (El azul es un color cálido, en español). Esta historieta fue publicada hace más de diez años por Julie Maroh y posteriormente fue adaptada al cine con La vida de Adèle. La novela gráfica narra la vida de Clementine y su historia de amor con otra adolescente francesa con la que descubre, acepta y experimenta su homosexualidad.

Entre su contenido se encuentran imágenes de sexo que son las que han sembrado la polémica sobre su lectura obligatoria entre menores de edad. Si bien el libro está recomendado para mayores de 12 años -según Amazon-, el padre considera que «no es apropiada para niños de 13». Asevera que en el cómic aparecen «imágenes explícitas de sexo, drogas, alcohol como alternativa a la depresión y la muerte como mejor salida».

Al mismo tiempo, insiste en la gravedad de ciertas ilustraciones de carácter obsceno que contiene la obra. «Se trata de pornografía con imágenes íntimas. Hablamos de cunnilingus, de lamer pezones o de masturbarse. Enseña a una chica de 15 años manteniendo relaciones sexuales con una mujer adulta. Son relaciones lésbicas- aunque Sansó matiza – si las relaciones fueran entre una pareja heterosexual opinaríamos lo mismo».

El hombre explica que, cuando presentó su queja en el instituto, el director envió una correo a la Coordinadora de Coeducación, que contestó que era una «información sana» para los alumnos. El padre denunciante considera todo lo contrario y alerta de que en el cómic también se ven imágenes de gente fumando y consumiendo alcohol y drogas. «De sano no tiene nada», dice.

La Fundación Abogados Cristianos ha anunciado medidas legales ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Palma por lo que consideran «adoctrinamiento ideológico» a los alumnos menores. Asimismo, el portavoz de la entidad, Norberto Domínguez, ha emitido en redes la acción legal por «un delito tipificado en el artículo 186 del código penal, que contempla penas de hasta un año de prisión».

Además, Domínguez ha asegurado tener conocimiento de que el cómic se sigue usando en otras clases de dicho instituto público y ha anunciado que solicitarán que se suspenda su distribución. Finalmente, ha asegurado que impulsarían otra denuncia «ante la Inspección Educativa Balear exigiendo la suspensión de este profesor que adoctrina con pornografía a menores de edad».