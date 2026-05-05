Cazado un ladrón magrebí robando en plena madrugada en el interior de coches aparcados en Palma

Los robos en el interior de coches aparcados están a la orden del día en Palma. Un ladrón de origen magrebí ha sido cazado robando en plena madrugada dentro de vehículos que se encontraban correctamente estacionados en una calle muy próxima a Reyes Católicos.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo cuando un vecino observó el sospechoso comportamiento de un joven, que iba caminado por la vía pública observando el interior de numerosos turismos. En un momento dado, el individuo consigue forzar una puerta y acceder a un coche.

Tal y como se pueden ver en las imágenes que ofrece OKBALEARES, el varón trata de buscar objetos personales tanto en la guantera como en la parte trasera del coche. Posteriormente, huye del lugar, dejando el vehículo con la alarma a todo volumen.

El ladrón aprovechó las altas horas de la noche para evitar la presencia de posibles testigos, pero un vecino de la zona ejerció de cámara de videovigilancia. Desde el balcón de su casa, el hombre decidió grabar los hechos con su teléfono móvil. «Se trata de un chico que ya se le ha visto antes haciendo lo mismo», asegura el testigo a este periódico.

Hace unos días, la calle General Riera también fue el escenario de un robo de este estilo. Una mujer cazó con su teléfono móvil a un joven ladrón que estaba rompiendo las ventanillas de los coches que se encontraban estacionados.

Los hechos sucedieron en plena madrugada, cuando el individuo se creía que no iba a haber testigos. Aprovechando la oscuridad, el ladrón comenzó a romper a base de golpes las cristales de varios turismos para luego llevarse objetos personales.

Sin embargo, su actividad delictiva fue interrumpida por una vecina que se encontraba en su balcón. Al percatarse de lo que sucedía, la mujer decidió utilizar su teléfono móvil para registrar los hechos. En el vídeo se observa cómo la testigo increpa al joven con gran autoridad y firmeza para frenar al vándalo.