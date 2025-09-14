A la ‘caza’ del turista en una playa de Palma: robos violentos a punta de cuchillo

La Policía Nacional detiene a dos argelinos tras una ola de robos violentos en Can Pere Antoni. Amenazaron con una navaja y un destornillador a varios turistas en plena madrugada. Los arrestos se produjeron tras una investigación iniciada en junio, cuando se reportaron tres robos violentos en la misma zona y bajo un patrón similar: turistas abordados de madrugada y amenazados con armas para entregar sus pertenencias. Los agentes lograron identificar a los sospechosos tras el último asalto cometido el pasado jueves.

Según relataron las víctimas, se encontraban en la playa en la madrugada cuando fueron abordados por dos jóvenes agresivos y armados con una navaja y un destornillador. Los delincuentes los amenazaron directamente: “Dadnos todo o os hacemos daño”, una frase que pone en evidencia el nivel de intimidación que sufrieron los turistas.

Afortunadamente, las víctimas lograron escapar y alertaron a una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba cerca, en el Paseo Marítimo. Con la descripción facilitada, los agentes peinaron la zona y localizaron a un grupo de cuatro personas. Dos de ellos coincidían plenamente con las características descritas por las víctimas.

Al percatarse de la presencia policial, los presuntos autores intentaron deshacerse de las pruebas tirando una navaja y un destornillador en una zona rocosa cercana. Los detenidos fueron arrestados en el acto como presuntos autores de robo con violencia. Una vez en comisaría, y tras las gestiones realizadas por el Grupo de Investigación Judicial de la Comisaría de Centro, se les vinculó con al menos otros tres robos similares ocurridos en junio, también en la misma zona y con idéntico modus operandi.

Las autoridades subrayan la peligrosidad de estos actos, que no solo afectan a la seguridad de los ciudadanos y turistas, sino que también dañan la imagen de la ciudad como destino turístico. Tras estos hechos, fuentes policiales aseguran que se reforzará la vigilancia nocturna en zonas turísticas, especialmente en playas y paseos costeros, donde los delincuentes aprovechan la oscuridad y el aislamiento para actuar con violencia.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer si hay más personas implicadas en estos delitos y determinar si existe una estructura delictiva organizada detrás de estos asaltos.