Cataluña mantiene el control del Archivo de la Corona usurpado a Baleares ante la pasividad de Armengol

La Generalitat catalana que preside Pere Aragonès (ERC) sigue manteniendo en exclusiva el control del Archivo de la Corona de Aragón ante la pasividad de la presidenta socialista de las Islas, Francina Armengol. El control de este archivo también debería tenerlo Baleares junto a Aragón y la Comunidad Valenciana. Se trata de unos de los archivos más valiosos e importantes del mundo. Fue creado por el Rey Jaime II en 1318 y contiene siete siglos de historia en forma de documentos de valor incalculable.

El archivo es propiedad del Ministerio de Cultura y según diversas sentencias y resoluciones debería estar gestionado de forma conjunta por Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón, no solo por Cataluña.

La Generalitat catalana incluyó en su Estatuto de Autonomía que el Archivo de la Corona de Aragón quedaba integrado en el Sistema de Archivos de Cataluña. El Gobierno de la nación presentó un recurso contra este artículo del Estatut ante el Tribunal Constitucional por entender que existía una invasión de la competencia normativa del Estado. Lo mismo hicieron las otras tres comunidades con competencias en el Archivo.

El Constitucional dio en parte la razón al Gobierno de la nación y señaló que «el Archivo de la Corona de Aragón, por su excepcional importancia histórica y la variedad de territorios a que afecta, constituye un patrimonio documental del máximo interés general para España que requiere de un tratamiento único, con la correspondiente colaboración de las Comunidades Autónomas afectadas».

Para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, en 2007 se creó el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón con participación de las cuatro comunidades del antiguo reino. El Patronato debía contar con representantes de las cuatro autonomías y del Ministerio de Cultura en plano de igualdad y sin ninguna prevalencia de Cataluña. Se creó el Patronato, que celebró en 2007 su primera y única reunión. Desde entonces nada se ha sabido de este organismo y Francina Armengol nunca ha reclamado una nueva reunión del Patronato.

El motivo es que Cataluña no quiere ni oír hablar de perder el control del Archivo y que los gobiernos de izquierda de Baleares y Comunidad Valenciana han preferido mirar hacia otro lado y no crear conflictos con la Generalitat catalana. Sólo Aragón ha presentado batalla. De hecho, el Govern balear de izquierdas que preside Francina Armengol nunca ha reclamado el Archivo.

Así están las cosas y los documentos de la Corona de Aragón siguen estando bajo el control de Cataluña a pesar de que el propietario del Archivo es el Ministerio de Cultura. Los fondos del Archivo de la Corona de Aragón no son en ningún caso de Cataluña.

Ahora, quince años después de su primera y única reunión, el Gobierno central ha decidido celebrar la segunda reunión del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón y quiere volver a sentar a la mesa a los representantes de este organismo. Así lo aseguró el día 28 de junio en el Senado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, tras reconocer la «anomalía» de este retraso de quince años. Iceta apuntó a «septiembre u octubre» para celebrar la reunión.

Sin embargo, el propio ministro puso en duda el éxito de este proyecto de reunión que debe contar con el aval de Cataluña. El ministro ya advirtió de las presiones a las que tendrá que hacer frente para conseguir reunir al Patronato. «Quizá no debería decirlo, pero si no se reuniese no sería por falta de voluntad del Estado» declaró Iceta en el Senado.

Desde hace años han sido varias las ocasiones en que los partidos políticos de Aragón han reclamado al Gobierno la convocatoria del Patronato y fue la formación CHA que por medio del Grupo Mixto preguntó en el Senado al ministro de Cultura por el futuro de este organismo. «Nos hallamos frente a una anomalía. Se tendría que haber reunido hace mucho tiempo», reconoció Iceta.

De valor excepcional

El Archivo de la Corona de Aragón está considerado de valor excepcional y como uno de los más valiosos del mundo. Uno de los principales documentos del Archivo es el libro Remembrança de Nunyo Sanç, el inventario de todas las propiedades (casas, alquerías, molinos y huertos) que este noble catalán atesoró en Mallorca como recompensa por haber ayudado a Jaume I en la conquista de la Isla. Un documento muy valioso de la historia medieval mallorquina que, como tantos otros, está integrado en el Archivo de la Corona de Aragón.

El Archivo también atesora una copia del Llibre del Repartiment de Mallorca, el documento fundamental para conocer como Jaume I distribuyó la isla entre los nobles y miembros del clero que le habían ayudado en su conquista.

Otro documento de incalculable valor es el Maioricarum. Hay muchos documentos más y tanto Baleares como todos los territorios que un día formaron parte de la Corona de Aragón tienen en él parte de su historia. Por ello se creó el Patronato en 2007 donde cada una de las comunidades del antiguo reino tiene una representación paritaria. El Patronato es el órgano rector del fondo, que conserva la titularidad estatal pero nunca ha funcionado.

El Archivo de la Corona de Aragón está dividido en diversas secciones. En la Real Cancillería se encuentra el Maioricarum, el compendio de documentos que se enviaban desde la Corona de Mallorca; y la Remembrança de Nunyo Sanç. En Mestre Racional se encuentran los gastos y pagos que se hacían en todos los territorios de la Corona, entre ellos Mallorca.

Hay una sección destinada al Consejo de Aragón, el organismo creado en 1494 para dar asesoramiento la Corona y hacer funciones de Tribunal Supremo. Incluye toda una parte relativa a la Secretaría de Mallorca, con toda la documentación entre el virrey de la Isla y el y Rey de Aragón. Otra sección atesora una copia del Llibre del Repartiment, una de las joyas de Archivo.