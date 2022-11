El Mallorca Palma Futsal ha presentado esta mañana en el Castell de Bellver la Ronda Elite de la UEFA Champions League. El castillo es un símbolo para toda Mallorca y en especial para el club, que lo lleva representado en su escudo. Desde allí se ha dado el pistoletazo de salida a la llegada de la Champions a Mallorca. La isla albergará la máxima competición internacional de clubs del mundo del fútbol sala.

La Champions vuelve a la isla veinte años después y es la primera vez que lo hace la competición continental de fútbol sala. Mallorca Palma Futsal, Novo Vrijeme (CRO), Dobovec (SVN) y Piast Gliwice (POL) pelearán esta semana para obtener la clasificación para la Final Four del próximo mes de mayo.

Durante la presentación se han proyectado varios vídeos, el primero de ellos enlazaba imágenes de los aficionados de Son Moix con un recorrido aéreo por toda Mallorca enseñando imágenes de los sitios más emblemáticos de toda la isla. En el acto de presentación han participado José Tirado, director general del Mallorca Palma Futsal, Pep Sansó, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Fina Santiago, consellera d’Afers Socials i Esports del Govern, Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, i José Hila, batle de l’Ajuntament de Palma. Además, el acto ha sido presentado y conducido por el periodista Pedro Fullana.

En el acto, José Tirado ha comentado que «hoy empezamos a ejecutar un sueño que, no solo en el club, sino de todos los mallorquines. Ya hace mucho tiempo, cuando comenzó la clasificación en junio para vivir esta Champions League, creo que era algo apasionante y ahora veo que no hay mejor lugar para presentarlo que en el Castillo de Bellver, que está en nuestro escudo y en nuestro corazón. Creo que es una oportunidad para todos de disfrutar la magia que desprende día a día el Mallorca Palma Futsal y el fútbol sala en general. Hace diez o doce años creo que hubo un cambio radical en el trabajo entre la Federación y el Mallorca Palma Futsal para el crecimiento de un deporte que era muy minoritario y creo que hoy por hoy son cientos, incluso miles de niños, que vibran con el fútbol sala apasionados».

«Hemos trabajado muchísimo para traer esta fase, que seguramente era la fase más importante porque es la que marca el camino para poder disfrutar de una Final Four. Hace años era impensable, pero somos un club con una filosofía y un ADN que nos hace querer trabajar y mejorar cada día para soñar. Los sueños a veces se cumplen y evidentemente vamos a seguir trabajando para seguir soñando y que no solo se quede en una Ronda Elite y podamos disfrutar de una Final Four», señaló Tirado que remarcó la idea que «vamos a vivir un sueño. Durante cuatro días vamos a tener la mejor competición de clubs, que es la UEFA Futsal Champions League y deseo que todos los aficionados apoyen a su equipo, que disfruten, y felicito a la Isla porqué para Mallorca es un evento increíble», agregó.

Por su parte, el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears ha hablado sobre la trayectoria del Mallorca Palma Futsal y ha reconocido que «José Tirado siempre me ha predicho lo que pasaría. Hace años hablábamos de un club y el me dijo que lo colocaría en la elite y sería un club referencia en el fútbol sala español y lo ha logrado. Después me habló de la labor social que quería hacer y hoy en día son un referente también en todo lo que es socializar y llegar a toda nuestra sociedad». Además, Sansó ha animado al club y se ha mostrado confiado en que pueda llegar a al Final Four.