A pesar de su juventud, Caterina Company atesora una experiencia y determinación que la han llevado a la gerencia y administración de Carretillas Palma. Sigue los pasos de su madre Mari Ángeles, una pionera por la que siente gran admiración.

La empresa familiar, situada en el polígono de Son Castelló, se dedica a la venta, alquiler y formación para el manejo de carretillas para almacenaje. Su trayectoria está recogida en el libro Empresarios con Valor II, editado por ASIMA.

La compañía debe sus inicios a Mari Ángeles, que se lanzó a ser empresaria «sin distinguir un BMW de un Fiat Punto», señala su hija con orgullo. En aquel momento, Caterina tenía diez años. «Al principio fue extraño porque mi madre, de repente, ya no estaba todas las horas. En ese momento yo no sabía qué suponía ser una madre trabajadora», explica en el libro.

Los fines de semana iba a la empresa «y jugaba con las máquinas». Gracias al empeño de su madre, el negocio fue creciendo y le fue demandando implicación. Tres décadas más tarde, Company está en una situación muy parecida: «Ahora que paso por lo mismo, la entiendo mucho. Puedo imaginarme cómo vivió ese momento. Por suerte, mi marido y yo tenemos la ayuda de nuestros padres, pero ella no tenía a nadie. Hizo un gran esfuerzo».

Caterina ha forjado un carácter de empresaria con una gran dedicación, si bien es consciente de la necesidad de medidas como la conciliación familiar.

«Decidí estudiar Empresariales y en 2002 quise entrar en la empresa y aparqué los estudios. Tenía poco más de 20 años y empecé haciendo mis pinitos: la contabilidad, las facturas…», recuerda. Derribando los mitos machistas, sentía debilidad por el taller de Carretillas Palma frente a la vertiente comercial a pesar de «no distinguir una tuerca de un tornillo», reconoce.

Su inquietud la obligaba a estudiar manuales, a investigar por internet y a hacer muchas preguntas. «Para aprender hay que tener curiosidad y humildad», explica y advierte de que «cuanto más aprendes, más te das

cuenta de lo ignorante que eres. Aún me queda mucho por aprender».

Caterina Company se enfundaba el mono, descargaba camiones y repartía con la furgoneta, mientras otros de su edad estaban terminando los estudios. Pero no se arrepiente de su decisión: «Me gustaría tener el título, pero a veces la vida te lleva por otros lados. Creo que los títulos universitarios son importantes, aunque en la universidad no te lo enseñan todo. Las dificultades te las vas encontrando por el camino y aprendes lo que necesitas. Yo no he dejado nunca de formarme», asegura en el libro.

En 2012 Mari Ángeles se jubiló y fue descargando la responsabilidad en Caterina de manera paulatina. Aun así, sigue vinculada a la empresa. «Le sigo consultando cosas porque es un punto de referencia. Tiene una gran experiencia», relata Company.

Recuerda que la crisis de 2008 fue muy dura y además coincidió con la llegada de un bebé. «Eso me hizo aprender mucho, tuve que buscar recursos donde no tenía. En los momentos difíciles aprendes a priorizar y yo no tenía tiempo para plantearme otras cosas. Había que sacar adelante una empresa y un niño», apostilla.

Carretillas Palma fue de las afortunadas que no tuvo que despedir a ningún empleado durante la crisis aunque fue testigo del parón de trabajo: se desplomaba la inversión en maquinaria nueva, la actividad bajaba, apenas había movimiento en las máquinas de alquiler y en las reparaciones ya que «te pedían presupuestos, pero se iban al más barato».

Los años de pandemia por el covid-19 tampoco han sido fáciles y la empresa ha tenido que adaptarse a la situación con teletrabajo y medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. «Nos enfrentamos a una etapa de incertidumbre y cambio, como la gran mayoría de empresas». Para ello, Caterina cree que «son tiempos para cuidar a nuestra gente y fomentar sinergias con otras empresas y asociaciones».

La empresa cuenta con una plantilla de siete personas, con un comercial

que lleva con ellos 20 años y un jefe de servicio que acumula 12. Y esta gerente tiene una máxima que aplica en su empresa: «El capital humano tiene valor y hay que potenciarlo». Es ahí donde aflora su formación adicional, muy interesada en la inteligencia emocional, la creatividad y la empatía. «Hay empresarios más enfocados en el rendimiento económico, pero a mí me interesa más el lado humano de las empresas», cuenta Company en el libro.

Pocas mujeres en este sector

Es por ello que apuesta por la gestión de equipos, la formación de los empleados y fomentar un clima positivo de cohesión para, de esta forma, incrementar el rendimiento.

No tiene reparos en reconocer que es de las pocas mujeres que trabaja en el sector de las carretillas en España y confiesa que «en determinado momento me han apretado y me he mantenido firme, pero no sé si eso es por ser mujer o simplemente porque forma parte del puesto de trabajo de un gerente». En cualquier caso, remarca, «mi trabajo es ser responsable de esta empresa y defenderla, independientemente de mi género».

A Caterina Company le gustaría que su empresa sea conocida como una compañía «honesta» y en un futuro apuesta por fomentar la formación hacia otras empresas y seguir formando parte del tejido asociativo. No en vano, la compañía es miembro de ASIMA desde 1989, de AECE (la Asociación de Empresas de Carretillas Elevadoras) y de Atica Redex (Exclusiva central de compras y servicios del sector). «El tejido asociativo es imprescindible, remamos todos hacia el mismo lado», concluye.