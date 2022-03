La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha reelegido este jueves a Carmen Planas como presidenta durante la Asamblea Electoral 2022 que ha tenido lugar en el Hotel Barceló Occidental Playa de Palma.

Planas continuará los próximos cuatro años al frente de la patronal que representa a más de 90 asociaciones en Baleares con el objetivo primordial de «crecer haciendo las cosas mejor, con mayor eficiencia, a través de la energía, la tecnología y la innovación», según informa la asociación en una nota de prensa que recoge Europa Press.

La empresaria del sector sanitario, arropada en su toma de posesión por el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, así como los principales representantes de asociaciones del sector en Baleares, afronta su tercera legislatura como presidenta de CAEB «en positivo».

«Los empresarios hemos tirado y vamos a seguir tirando de nuestra economía, de la mano de nuestros trabajadores, mirando hacia el futuro con optimismo, viendo siempre el vaso medio lleno», ha señalado.

Planas afronta su labor, según ha señalado durante su discurso, «con el firme propósito de fortalecer la economía de las Islas y convertirla en referente de bienestar económico, social y medioambiental».

Carmen Planas ha asegurado sentirse «más firme y segura» que hace ocho años cuando aterrizó en CAEB. Ahora, ha apuntado, seguirá con una labor «continuista» pero con objetivos renovados. «Queremos y sabemos competir, estamos preparados para el futuro digitalizado, para seguir siendo referentes turísticos, para fomentar y dar cabida a nuevas industrias», ha afirmado.

Planas ha resaltado que para salvar el planeta «no se tiene que retroceder sino avanzar, y en muchos casos, corregir algunos de los elementos y escalas de valores que han llevado a destruirlo».

En sus primeras palabras como presidenta reelegida, ha tenido un especial recuerdo para la población de Ucrania «que sufre la sinrazón de una invasión que nadie esperaba y que nadie entiende», así como las consecuencias de «una guerra incomprensible dentro de Europa».

Planas ha recordado que las consecuencias, «sin olvidar ni por un segundo el drama humanitario que es y debe ser la primera de las preocupaciones», repercutirán también en la economía de las Islas.

Por otro lado, Carmen Planas ha hecho un repaso a los ocho años al frente de CAEB. «He aprendido muchísimo de todos y cada uno de los empresarios que me han acompañado y he tratado de representaros de la mejor manera, siendo vuestra voz, no solo ante la Administración autonómica y local, sino también en Madrid defendiendo los intereses de Baleares ante el Gobierno central», ha afirmado.

Modernización y consenso empresarial

Así, ha resaltado que Baleares tiene una mayor voz y visibilidad así como una fuerte presencia en la CEOE y en Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

Por otro lado, ha asegurado que desde CAEB continuará con la labor de transformación de la patronal basada en la modernización, el impulso de proyectos propios, así como el consenso empresarial, «imprescindible para ser más y más fuertes».

En cuanto a sus líneas de trabajo, la presidenta ha afirmado que CAEB continuará con su labor de influir en las Administraciones, representar con voz propia a los asociados y ser referente de opinión, información y conocimiento.

Todo ello, con el apoyo de todos los que conforman CAEB y, sobre todo, al trabajo en equipo y muy especialmente a los vicepresidentes y presidentes de las comisiones.

A todos ellos la presidenta ha dedicado un agradecimiento especial ya que, ha señalado, «sin su labor no se habrían escrito algunos de los capítulos más importantes de estos últimos años de CAEB».

En este sentido, ha destacado la creación de la Fundación Impulsa, el congreso Responsabilidad Social y Competitividad, el Programa CAEB Facilita, así como la Alianza Empresarial contra la Pobreza Extrema con la Fundación Vicente Ferrer.