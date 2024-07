El capitán del ferry a la deriva que cubría la ruta Valencia-Palma ordena la evacuación de sus pasajeros

De manera inmediata, el personal ha procedido a informar a los pasajeros a bordo de la situación y se les ha pedido que se reúnan en diferentes puntos de encuentro del ferry, en base a los protocolos de seguridad de la compañía.

El personal y el equipo de bomberos del propio buque han logrado apagar el fuego con el equipamiento con el que cuenta la embarcación para estos casos de emergencia. Sin embargo, las dotaciones siguen trabajando, dado que aún quedan zonas calientes en el ferry, motivo por el que el incendio no se puede dar por extinguido. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos, ya que las llamas no han llegado a ninguna de las zonas destinadas al pasaje.