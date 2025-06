Calvià y la Embajada Británica unen fuerzas para fomentar un turismo cívico en el municipio

El Ayuntamiento de Calvià y la Embajada Británica en España han renovado este martes su compromiso en favor de un turismo cívico y seguro con el objetivo de que los visitantes británicos que acudan al municipio mallorquín puedan disfrutar de un verano sin incidencias ni accidentes graves.

La campaña será visible en redes sociales del Reino Unido y físicamente en Calvià a través de carteles, especialmente en Magaluf, la zona con más desenfreno y ocio nocturno del municipio.

Con el lema Magaluf for all / Be responsable (Magaluf para todos / Se responsable) y Stick with your mates (Quédate con tus amigos) ambas instituciones inciden en la importancia de no dejar solos a los compañeros de viaje, reforzando la idea de ayudarse los unos a los otros.

Al encuentro celebrado en el Consistorio calvianer han asistido Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià; Sarah Cowley, ministra consejera en la Embajada Británica en Madrid; Randy Valbuena, vicecónsul británico en las Islas Baleares; Lucy Gorman, directora de Servicios Consulares en España; y Elisa Monserrat, teniente de alcalde de Turismo de Calvià.

Amengual ha señalado que «las campañas combinadas dan su resultado, llevamos dos años sin balconing Calvià, y vemos la transformación de Magaluf, que es evidente».

Por su parte, Lucy Gorman ha celebrado la colaboración: «Los jóvenes deben cuidarse entre ellos, las dos campañas van en la misma línea y es algo de lo que estamos muy contentos»