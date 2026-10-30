BIAM Audiovisual 2026 cierra en Menorca su primera parada con ‘Ones’, ‘Les nits heretades’, ‘Elígeme a mí’ y ‘Blanca Roseta’ entre los proyectos premiados

Menorca acogió los días 26 y 27 de octubre la primera parada de BIAM Audiovisual 2026, celebrada junto al Menorca Film Market. El encuentro reunió a creadores, productoras, televisiones y responsables institucionales del sector audiovisual en dos jornadas de presentaciones, pitchings y mesas redondas, con cerca de un centenar de acreditados y más de 160 asistentes entre las dos jornadas.

El evento, dirigido por Andreu Fullana, se cerró con una gala en el Club Marítimo de Mahón en la que se premiaron los mejores proyectos de cortometraje, largometraje y serie, además del mejor pitch de esta edición.

«Volver a Menorca siempre es un lujo. Como productora, venimos a rodar a la isla y a organizar el mercado. Un mercado que en esta edición se ha definido como pequeño y de calidad, y que se ha consolidado bajo el concepto de mercado boutique», señaló Andreu Fullana.

Uno de los aspectos más valorados por los participantes fue la sede de las sesiones profesionales: la Isla del Lazareto, en el puerto de Mahón. Este antiguo recinto sanitario de cuarentena, de gran valor histórico y arquitectónico, cautivó a los asistentes.

Dos jornadas de encuentro profesional

El acto inaugural, celebrado el 26 de octubre en el Ocium Menorca, abrió oficialmente el encuentro con la presencia de representantes de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), el Menorca Film Market y la Spain Film Commission.

La segunda jornada, el 27 de octubre, se centró en el intercambio profesional, la visibilidad de los proyectos y los retos actuales del sector.

Pitchings: visibilidad para proyectos en desarrollo

En las sesiones de pitch, los creadores presentaron sus proyectos ante productoras, agentes de ventas y televisiones. Estos fueron los proyectos presentados:

Tramuntana (largometraje de ficción)

El menorquín (largometraje de ficción)

Los desconectados (largometraje de ficción)

Les nits heretades (largometraje de ficción)

Libre (largometraje de ficción)

Crossing the Line (largometraje documental)

Ones (cortometraje de ficción)

Kintsugi (cortometraje de ficción)

Blanca Roseta (cortometraje de ficción)

Plaga (miniserie de ficción)

Elígeme a mí (serie de ficción)

NUA (serie de ficción)

Palmarés de BIAM Audiovisual 2026 en Menorca

En la gala de clausura se dieron a conocer los proyectos premiados de esta edición:

Mejor proyecto de cortometraje: Ones

Mejor proyecto de largometraje: Les nits heretades

Mejor proyecto de serie: Elígeme a mí

Mejor pitch: Blanca Roseta

Una edición que refuerza su papel en las Islas

BIAM Audiovisual 2026 reafirma así su compromiso con la descentralización, la formación y el fortalecimiento del sector en todas las Islas. Se consolida como una cita estratégica para el audiovisual balear y estatal.

La parada en Menorca, organizada con la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la Menorca Film Commission, abre la edición 2026 de BIAM Audiovisual, que continuará en Madrid y Mallorca en los próximos meses.

BIAM Audiovisual cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Calvià a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). También tiene el apoyo del Govern balear a través del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), del Consell de Mallorca a través del Departament de Cultura y de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.