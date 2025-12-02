Barrenderos de Palma ‘cazan’ a dos jóvenes robando en el interior de su camión y los encierran dentro

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes argelinos -con múltiples antecedentes policiales- como presuntos autores de un robo con fuerza en el interior de un vehículo y un delito de hurto en el interior de un camión de limpieza de Emaya, delitos cometidos en un intervalo de tiempo inferior a dos horas. Fueron dos barrenderos quienes sorprendieron a los ladrones y los encerraron dentro de la cabina del vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas del pasado martes, cuando patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano, que realizaban labores de prevención en la zona centro de la ciudad, fueron comisionadas por la sala del 091 al barrio del Amanecer. Según la alerta, se estaría produciendo un hurto en el interior de un camión municipal.

Al llegar al lugar, los agentes fueron requeridos por varios barrenderos del Ayuntamiento de Palma, quienes tenían retenido a uno de los jóvenes, sorprendido instantes antes en el interior de la cabina del camión, revolviendo entre sus pertenencias. Según manifestaron los testigos, el sospechoso actuaba junto a otros dos individuos que le daban cobertura, quienes lograron huir cuando fueron descubiertos, llevándose además una mochila sustraída.

Uno de los trabajadores informó a la Policía Nacional de que en la mochila robada había varios objetos de valor, como unas gafas, unos auriculares inalámbricos y dinero en efectivo.

Durante el cacheo superficial de seguridad realizado al joven retenido, los agentes localizaron entre sus pertenencias dos dispositivos PDA, 460 euros, unos auriculares, dos baterías portátiles y un teléfono móvil, sin que pudiera acreditar su procedencia. Por estos hechos, se procedió a su detención.

Minutos después, los agentes localizaron y detuvieron a un segundo joven, identificado por los trabajadores municipales como uno de los que había huido del lugar. Tras el registro, se le intervinieron 105 euros, un reloj y unos auriculares.

Mientras los detenidos se encontraban en dependencias policiales, los agentes tuvieron conocimiento de que, unas dos horas antes, se había producido un robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en la zona de la calle Manacor. El denunciante informó de que le habían sustraído dos dispositivos PDA valorados en unos 1.000 euros, así como una cartera con documentación y 460 euros en efectivo.

Tras comprobar que los objetos intervenidos a los detenidos coincidían con los denunciados, los agentes imputaron también a ambos el delito de robo con fuerza en interior de vehículo y procedieron a la devolución de los efectos recuperados a su legítimo propietario.